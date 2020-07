COVID en Formosa: un nuevo caso positivo

Se dará el alta médica a dos personas más, que se suman al total de los 63 pacientes recuperados.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que en las últimas 24 horas se realizaron 134 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, de los cuales 1 de ellos arrojó resultado positivo a coronavirus.Se trata de un hombre de 27 años, asintomático, personal auxiliar de cocina del centro Juan Pablo II, que había tenido hisopados negativos previos, y al día 13 de su aislamiento por ser contacto estrecho, dio resultado positivo.Ante esta situación, se lo derivó con todas las medidas de bioseguridad al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 donde continúa evolucionando sin síntomas.Entre los resultados de los últimos testeos, se incluyen otros 82 test negativos al personal del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, que se suman a los 60 test negativos del miércoles, “lo cual evidencia los altos estándares de bioseguridad que posee nuestro hospital público destinado exclusivamente a la atención de esta pandemia”.Asimismo, son veinte los contactos estrechos de casos positivos que tuvieron su segundo hisopado negativo en el día 14 de su aislamiento, razón por la cual podrán regresar a sus domicilios sin que ello signifique algún riesgo para sus familias o para la comunidad.En razón a los datos expuestos, la provincia de Formosa lleva diagnosticado hasta el momento un total de 78 casos positivos a coronavirus.AltasEste jueves 9 de julio, se darán de alta médica a 2 personas. Se tratan de un hombre de 31 años y una mujer de 46 años, quienes tuvieron dos análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, por lo que su estado actual no implica ningún riesgo para la comunidad.De esta manera, totalizarán 63 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta el momento.Además, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 15 pacientes: 7 varones y 8 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, y 14 de ellos evolucionan sin síntomas al momento.En síntesis, de 78 casos diagnosticados en total, hay 63 pacientes recuperados en el sistema público de salud provincial, y 15 se mantienen internados.También, con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.384 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,3%.ControlesEl miércoles pasado, ingresaron 620 camiones de carga a la provincia. En el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia fueron controladas 11.246 personas en la vía pública y 185 judicializadas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 5.968 vehículos y se secuestraron 58 de ellos y 1 embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 9 automóviles y 30 motocicletas.En ese marco, fueron notificadas 162 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Día de la PatriaPor último, el organismo conmemoró un nuevo aniversario del Día de la Independencia y sostuvo que “es necesario hacer un homenaje a aquellos hombres, varones y mujeres que, a pesar de las diferencias, incertidumbres y adversidades de su tiempo, tomaron la decisión de declarar nuestra independencia de España y toda otra metrópoli extranjera”.“Esa misma encrucijada que ellos vivieron, es la que debemos sortear también en estos tiempos porque la Patria independiente que nos incluya a todos y todas es un proyecto inacabado que lo construimos juntos día a día. Depende de nosotros el rumbo a tomar. Si honramos aquella decisión de nuestros mayores, o si renunciamos a ella”, indicó la lectura del parte.Y concluyó: “Los formoseños no dudamos en que estamos en el camino correcto de ser artífices de nuestro propio destino, y más en este momento en el que esa decisión se traduce en cuidar la salud y el bienestar de los 640.000 habitantes de nuestro suelo”.