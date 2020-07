Fischer aseguró que el cooperativismo muestra fortaleza en tiempos de crisis

“La economía social ha seguido trabajando y al país lo vamos a reconstruir de abajo hacia arriba, con las PyMES, las cooperativas, los emprendedores, trabajando todos unidos”, afirmó el subsecretario de Economía Social de la provincia, contador Ricardo Fischer, a la vez que indicó que ésa es una de las premisas del Gobierno provincial, y desde la nueva gestión, también en lo nacional.En este marco, sostuvo que la misión en la pospandemia será reconstruir la economía y “el gran análisis es ¿Cómo se va a reconstruir la economía?, nosotros, quienes pensamos en una economía social y no de mercado, pensamos en las economías populares, las cooperativas, las pymes”.“Cristina Fernández, en concordancia total con el presidente nos viene diciendo desde su campaña y -también el Gobernador Insfrán con el PAIPPA- que la economía se construye de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Que ella resalte el trabajo del cooperativismo, nos llenó de orgullo porque gran parte de lo que dijo es lo que venimos haciendo en Formosa hace muchos años, por eso decimos que Gildo Insfrán siempre está dando un paso adelante”, remarcó el subsecretario.En este sentido, resaltó al Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa (FONTEX), que ante la pandemia de coronavirus se dedicó a realizar uniformes y elementos de bioseguridad, “hacen los barbijos, cofias, mamelucos, sábanas, uniformes para la policía de la provincia, etcétera; un gran trabajo de 50 cooperativas nucleadas en este Programa provincial”.Recordó que el Gobierno de Formosa “ha comprado nuevas máquinas para FONTEX y así pueden producir los elementos de bioseguridad para el personal afectado en la emergencia del coronavirus, ahora lo pueden hacer con mayor agilidad y calidad”.Para Fischer, el cooperativismo se ha transformado para enfrentar a la crisis económica a causa de la pandemia y describió: “Veníamos desbastados económicamente con esa mirada de arriba hacia abajo que tenía el expresidente, para que los ricos sean más ricos y esas mentiras de la pobreza cero. En fin, los ricos se hicieron más ricos con la deuda externa, luego creando bonos y pidiendo plata para pagar los intereses de los bonos que compraban ellos mismos, y ése dinero nunca se derramó a los que menos tienen sino que fueron a sus paraísos fiscales”.En este marco, advirtió que el país se encuentra con las complicaciones económicas porque “hay que estar negociando una deuda externa que hay que ver cómo hacer para pagarla y que se la llevaron ellos mismos. ¿Qué se hizo con toda esa plata que pidió Macri?, ésa es la pregunta que nos hacemos”.Ante ello, el contador acompañó las apreciaciones de la vicepresidenta de la Nación, “vamos a salir delante de abajo hacia arriba, con las economías populares para arriba, las cooperativas para arriba; la economía social ha seguido trabajando y al país lo vamos a reconstruir de abajo hacia arriba con las pymes, las cooperativas, los emprendedores, trabajando todos unidos”.Explicó que en Formosa, las cooperativas realizan desmalezado y descacharrizado en la lucha contra el dengue, en la recolección de residuos, construcción de módulos habitacionales con las cooperativas ladrilleras, agregó que, “por decisión del Gobernador Insfrán todos los mobiliarios escolares se adquieren de la producción de los madereros formoseños, así que las zonas madereras son beneficiadas; sólo que en este contexto de pandemia no se pueden inaugurar los colegios y por eso las cooperativas madereras han bajado su ritmo de producción, por ahora”.Sobre el final, afirmó que en este contexto, “los cooperativistas pusieron el lomo y pudieron seguir adelante y trabajando gracias al apoyo nacional y provincial, con el Ingreso Familiar de Emergencia, las ayudas individuales a socios de cooperativas por 4 meses que sacó el Ministerio de Trabajo -en Formosa se inscribieron 107 cooperativas- las cajas alimentarias del Plan Alimentario Nutrir, la tarjeta AlimentAr, ayudas que se complementan”.