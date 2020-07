El IAS presentó una nueva denuncia Contra el juego ilegal online

El Instituto de Asistencia Social (IAS) presentó ante la Justicia Federal la tercera denuncia penal, en medio de la emergencia sanitaria, contra el juego ilegal online.Esta acción de gobierno forma parte de las políticas públicas de prevención y combate contra el juego ilegal, que lleva a cabo el IAS en representación del Gobierno de la Provincia, las cuales mantiene activas contra todo tipo de sitios no autorizados en el territorio provincial sean físicos u online.En este contexto, el 1 de julio el IAS radicó la tercera denuncia penal en medio de la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia COVID-19, contra el juego ilegal. En esta oportunidad, la denuncia fue ante la Justicia Federal, a partir de la detección de que la red online opera en múltiples distritos de la Provincia.Asimismo, el IAS solicitó una medida cautelar contra la Red Social Facebook a los fines de que cese de forma inmediata en su comportamiento de colaborar, mediante su plataforma, a publicitar y difundir el denunciado sitio web.Siendo la actividad de juegos materia no delegada por las provincias al Gobierno Federal, el Instituto de Asistencia Social en representación del Gobierno de la Provincia de Formosa, detenta la exclusividad en la explotación, comercialización, reglamentación, distribución, concesión y/o autorización total o parcial de cualquier tipo o forma de juego de azar existente o a crearse en el futuro de conformidad a lo establecido por Ley Provincial N°1.348/00.El IAS aclaró que al día de la fecha, el organismo no se encuentra explotando ni por si, ni por convenios con otras Loterías Provinciales, ni por terceros, ningún tipo de plataformas de juegos de azar online, ante lo cual, cualquier página y/o aplicación que se encuentre ofreciendo o comercializando en la Provincia de Formosa resulta no autorizada, y por ello ilegal.El Instituto recordó que el juego no autorizado por la autoridad competente desde la promulgación de la Ley Nacional N° 27.346/16 dejó de ser una contravención para convertirse en un delito del Código Penal, reprimido con una pena de prisión de tres a seis años.Indicó que el hecho de explotar o administrar cualquier tipo de juego de azar de forma ilegal, no solamente genera un perjuicio económico en el erario público, sino que además vulnera los principios del juego seguro dado que los oportunistas denunciados tienen, bajo esta forma adoptada, la posibilidad de llegar a los grupos vulnerables como lo son las personas menores de edad y las que padecen una conducta inmoderada ante el juego.Advirtió que la experiencia casuística de la justicia criminal indica que este tipo de organizaciones ilícitas generalmente no solo se dedican la comisión de la promoción, comercialización o realización de juego ilegal, sino que, además, se encuentran inmiscuidas en la comisión de otro tipo de delitos, como podría ser el lavado de activos, contrabando, delitos de la integridad sexual entre otros.Por ello, el IAS se encuentra en la búsqueda permanente de este tipo de sitios web o lugares físicos que exploten el juego ilegal a los fines de hacer cesar dichas conductas, manteniendo activas las vías de comunicación del público que quisiere notificar al Instituto de un sitio de las características denunciadas, a través de sus vías de comunicación telefonica, APP o al correo electrónico institucional.