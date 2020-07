El acompañante de un transportista que venía de Jujuy dio positivo a COVID-19

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se han realizado 90 test de vigilancia y búsqueda activa de casos. De ellos, 89 dieron resultados negativos a coronavirus, y uno dio resultado positivo. Se trata de un hombre de 42 años, acompañante de un transportista proveniente de la Provincia de Jujuy, que había ingresado en camión de carga al territorio con destino a Clorinda.Según se indicó, el transporte mencionado fue detectado en el Mercado Frutihortícola de la ciudad capital en la mañana del martes, incumpliendo la hoja de ruta lo cual activó la aplicación del protocolo COVID-19.Ante esta situación, se los condujo al camionero y a su acompañante a la UPAC, donde fueron hisopados y se informó el procedimiento a la Justicia provincial, iniciándose el sumario de prevención caratulado “Infracción a los arts. 205 y 239 CP”, con intervencióndel Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.Se señaló que el jefe de la Comisaría 4ta, en comunicación con el juez interviniente Dr. Guillén, recibió la instrucción de supeditar a las personas involucradas para que realicen la cuarentena obligatoria respectiva, y en caso de que la misma fuera rechazada, sean éstos acompañados al límite provincial, lo cual efectivamente ocurrió en el día de ayer por la tarde.Las autoridades sanitarias de la provincia de origen de estas personas fueron notificadas de esta situación.Desde el Consejo se aseguró que ante las circunstancias de este hecho, se está procediendo a la búsqueda de los contactos estrechos de la persona que dio positivo a COVID-19, acompañante de un camión Scania de la empresa Vilte e Hijos, de la Provincia de Jujuy, que descargó tomates en el Mercado Frutihortícola este martes.Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: total de diagnosticados, 80 personas; total de recuperados, 67 personas; pacientes internados, 11 personas (todas asintomáticas); caso en tránsito con egreso de la provincia, 2 personas; cantidad de test realizados a la fecha, 4.290 personas (1,86% positividad).ControlesLos números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: ingreso de camiones de carga, 648; control en la vía pública, 17.010 personas y 6.666 vehículos. Infracciones: 126 vehículos por restricción de circulación y patente; y 693 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.DengueEn relación al dengue, se informó que se realizarán este jueves las siguientes tareas: control de focos y tratamiento con larvicida: barrios Porteño Norte de Clorinda, Centenario de Laguna Blanca, San Cayetano de Ing. Juárez y San Martin, 8 de Octubre Bis, Laguna Siam, Santa Lucía y El Hornero de Formosa Capital. Descacharrizado: barrio 8 de Octubre Bis (en conjunto con Vialidad Provincial).“Comprovincianos, en todo momento hemos señalado la situación de riesgo en la que nos encontramos. La violación de los protocolos y medidas sanitarias vigentes aumenta exponencialmente el riesgo epidemiológico, razón por la cual debemos ser muy rigurosos en el cumplimiento de los mismos, así como exigentes en hacer cumplir a los demás. Cada vez que alguna persona omite usar el barbijo, no mantiene el distanciamiento social o incumple el protocolo de alguna de las actividades habilitadas, está poniendo en peligro su salud y la de todas las personas que lo rodean. Cumplamos y hagamos cumplir las medidas que nos protegen a todos y todas.No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca.En Formosa, no se rinde nadie”, concluyó el parte diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.