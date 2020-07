Expectativas ante el planteo de la Provincia para una tarifa diferencial

Fue realizado por el gobernador Gildo Insfrán a dos de los ministros nacionales, a lo que el gerente de REFSA, Benjamín Villalba estimó que podría tener tratamiento una vez superada la pandemiaEl ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA, hizo referencia al planteo del gobernador Gildo Insfrán, quien nuevamente reiteró la solicitud de la provincia de Formosa de poder contar con una tarifa de energía eléctrica diferenciada. Cabe recordar, que dicho reclamo no tuvo ninguna respuesta del expresidente Macri, quien incluso aumentó el costo de la energía en un 3000%.“Es necesario, además, que contemos con una tarifa eléctrica diferenciada, atento a que somos provincias electrodependientes que aún carecemos del servicio de gas natural”, señaló el primer mandatario provincial recientemente en oportunidad de mantener un diálogo a través de videoconferencia con los ministros nacionales De Pedro y Kulfas.Al respecto, el titular de REFSA precisó: “Nosotros creemos y entendemos que las provincias de la región NEA, ubicadas en una zona tropical donde, por citar, el uso del aire acondicionado no es un lujo sino una necesidad ante las altas temperaturas, debemos contar con una tarifa diferencial respecto a la Nación”.Además, señaló que hay confianza en que “a partir de que salgamos de esta situación de pandemia por coronavirus seguramente se podrá avanzar en este planteo hecho por el Gobernador, pero al que también acompañaron los diputados y senadores nacionales del FdT que representan a la provincia”.También hizo notar que una obra muy importante para la provincia es el Gasoducto del NEA, el cual “se paralizó en los últimos cuatro años el soterrado de caños, y ahora nuevamente se están haciendo las gestiones para que se vuelvan a reactivar y así podamos tener gas natural”.En este sentido, consideró que la concreción de esta obra permitirá avanzar en nuevos proyectos como ser la proyección de centrales térmicas, que permitirá a la provincia generar energía siendo un plan muy ambicioso que está en carpetaEl precio delkilovatio, congeladoPor otro lado, el ingeniero Villalba recordó que el precio del kilovatio fue congelado por el presidente Alberto Fernández, tanto en los costos de la generación como también en la distribución de todas las plantas de la República Argentina. “Hay que aclarar, que en la gestión macrista el precio del kW subió un 3000%”, graficó.Otro de los temas a los que se refirió el administrador ejecutivo fue la Resolución N° 1221 del 23 de julio de 2020 del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), el cual reglamenta el redondeo en las facturas de los usuarios de la energía eléctrica en la provincia a favor del cliente.Esta norma entrará en vigencia a partir de este fin de mes, de ese modo las facturas comenzarán a venir, -según ejemplificó el funcionario- si la factura fuese de $1.007, con el redondeo pagará $1.000, y los $ 7 serán a cuenta de la próxima factura de luz.De esa manera se evitará inconvenientes al momento del vuelto, sobre todo cuando se abona el pago de la factura en efectivo. “Al salir de circulación el billete de $5 y con las dificultades con las monedas para conseguirlas muchas veces el redondeo brindará una solución”, opinó y agregó que está previsto que hasta $9.99 se redondee por factura.Programa Esfuerzo FormoseñoPor último, acerca del programa Esfuerzo Formoseño, plan creado por el Gobierno Provincial el cual subsidia el costo de la energía eléctrica a un total de 64.093 clientes en todo el territorio provincial, recordó que “a estas personas no se les puede cortar el servicio en este tiempo de pandemia, pero sí se continúa facturando mensualmente el consumo”.Precisó que a través de este programa “la provincia de Formosa invierte $40 millones de manera mensual destinados a ayudar a pagar la factura a las familias de escasos recursos económicos”, a partir de una decisión del gobernador Gildo Insfrán.“Así la Provincia con fondos del Tesoro subsidia los primeros 150 kW y también el segundo porcentaje 75 kW, tratándose de las personas que ya tenían el subsidio nacional y que en el período de la gestión de Macri se lo había quitado”, añadió por último el ingeniero Villalba.