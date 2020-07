“Como policía estoy tranquila porque cumplí con mi trabajo pero como mujer sentí que me faltaron el respeto”

La sargento de la Policía provincial, Nadia Cárdenas, negó en forma rotunda que haya cometido algún exceso o negligencia durante el control de tránsito sobre la avenida Gutnisky y Larrea, donde detectó que los permisos de circulación de Patricio Evans y su padre Guillermo estaban vencidos.El procedimiento se concretó el jueves pasadas las 10 horas en el marco de los controles de rutina que realiza la fuerza policial en diferentes sectores de la ciudad, en el marco del Decreto presidencial de Necesidad y Urgencia 297/20.Cárdenas lleva 14 años dentro de la Policía y cinco en el Cuerpo de Tránsito, por lo que desde el inició de las medidas sanitarias nacionales y provinciales cumple la tarea de control vehicular.Recordó que ese día realizaba su trabajo como de costumbre hasta que llegó al control Guillermo Evans al mando de un automóvil Renault Duster, junto a su hijo Patricio de acompañante, y comprobó que ambos tenían vencidos sus permisos de circulación.“Lo primero que quiero aclarar es que lo único que hice es observar una falta porque el permiso se tramitó el 21 de marzo y no se volvió a renovar. Esos permisos tramitados en esa fecha sólo tuvieron validez unos días y después se realizó una segunda inscripción. En ningún momento hubo de mi parte o mis compañeros un procedimiento negligente. Lo segundo es que nunca se labró un acta de infracción de tránsito y mucho menos se inventó una causa, como lo dijo el señor Patricio Evans a un medio gráfico”, refutó la policía.Agregó que tanto padre e hijo se mostraron molestos con el accionar policial desde un primer momento y advirtió que quien profirió insultos y mostró una conducta agresiva fue este último.“Cuando el más joven bajó del auto comenzó con los agravios hacia mí y hasta cerró la puerta del auto con fuerza. Al mostrarle el acta me estiró la carpeta en forma violenta. En ese momento le señalé que no era necesario que me faltara el respeto y le comuniqué que estábamos haciendo nuestro trabajo. El se enojó y me dijo: ‘que ganas de romper que tenes’. Siempre se mostró obuscado y molesto. En medio de esa situación, el papá comentó que era abogado, en tono amenzante”, sostuvo.La sargento expresó que su trabajo y la de sus pares es controlar que la gente circule con los permisos habilitados y en caso de tenerlos vencidos, advertir la falta para que lo tramiten según lo establece el propio Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 a través de la pagina: www.formosa.gob/formularioedecreto297,a fin de garantizar el tránsito ordenado y proteger la salud pública.“Si bien durante el control le señalé al conductor del auto que estacione sobre la calle Larrea, él subió sobre una rampa para discapacitados de la avenida. Quiero aclarar que no se labró ningún acta de infracción de tránsito como expresó su hijo a la prensa. Ahí también falta a la verdad y más al afirmar que le inventamos una causa”, indicó.Reiteró que sólo se realizó el acta de notificación a Patricio Evans por el vencimiento de su permiso y aclaró que no se pudo hacer lo propio con su padre porque ambos se retiraron del lugar visiblemente alterados.“Lo único que se hice fue un llamado de atención por no tener los permisos en regla. El más joven estaba alterado y agresivo. Hasta llegó a gritarme. Entonces llegué a decirle que si no me iba a respetar como personal policial, por lo menos que me respete como mujer. Como policía estoy tranquila porque cumplí con mi trabajo pero como mujer sentí que me faltaron el respeto. Sé que la gente está muy sensible y por eso somos capacitados para explicar nuestro trabajo de la mejor manera, pero nada justifica la violencia de género”, concluyó.