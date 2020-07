Sin casos de COVID-19: Suspenden el estudio de PCR a transportistas extraprovinciales

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son los siguientes: Ingreso de camiones de carga, 651; control en la vía pública: 16.362 personas y 6.246 vehículos.



Se realizaron un total de infracciones: 136 vehículos por restricción de circulación y patente; y 485 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.



Controles a comercios



En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se informó que fueron inspeccionados 53 comercios, labrándose 50 actas de infracción, con secuestro de 530 kgs. de mercadería vencida y 240 productos no aptos para el consumo. Además de la clausura de 80 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.



Camiones de carga



Por su parte, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, habiendo recibido inquietudes y consultas de sindicatos y cámaras empresariales como así también intercambio con autoridades de otras jurisdicciones provinciales y nacionales, tomó la decisión de suspender la aplicación de la exigencia del PCR negativo a los transportistas no residentes que ingresen a nuestro territorio.



Sin perjuicio de ello, adelantaron que se encuentran explorando distintas alternativas para poder brindar tanto a transportistas como a la población de Formosa, las medidas que permitan el mejor cuidado de la salud y reiteraron una vez más “la importancia de cumplir los protocolos sanitarios dispuestos apelando a la responsabilidad de todos quienes intervienen en esta tarea esencial de transporte de cargas”.



Responsabilidad social



“Comprovincianos, los trabajos que estamos desarrollando en este momento en Clorinda y el compromiso que demuestran sus habitantes es evidencia elocuente que los formoseños, como Pueblo, estamos decididos, con responsabilidad social, a enfrentar con todos los medios a nuestro alcance a este enemigo invisible que es el coronavirus. De esta salimos todos juntos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, cierra el parte informativo Nº 135

