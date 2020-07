CEC Formosa participó de reunión vía zoom del MMI

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón participó del cuarto encuentro virtual nacional del Movimiento Mercantil del Interior, que lidera el secretario adjunto de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), José González.Los titulares de los sindicatos de comercio de todo el país, entre los que figuró Alarcón, siguieron con atención los informes de los representantes de distintas Secretarías de FAECyS y del Instituto Asegurador Mercantil en relación a distintas problemáticas de interés para el sector.En su informe titulado “La situación de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria, la secretaria de la Mujer de FAECyS, Gladis Zamponi advirtió que “a medida que la pandemia fue avanzando, puso al descubierto una de las peores caras de la desigualdad: la violencia de género o lo que la ONU llamó “la otra pandemia”.“Desde el inicio de la cuarentena, en nuestro país se detectó un aumento de las denuncias por parte de mujeres que sufren violencia de género, tal es el caso de la Línea 144 que en las primeras semanas registró un aumento del 39% de llamadas. Por otra parte, los femicidios no cedieron, ya que se registraron 57 entre el 20 de marzo y el 28 de mayo”, graficó.Por otra parte, se refirió a los aspectos sanitarios, económicos y laborales que afectan al grupo femenino, señalando que “constituyen sólo una parte de la situación de las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria que tiene que ver con la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia, a la informalidad, a la pobreza, a la carga desproporcionada del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, incluso al contagio”.El secretario de Estudios y Estadísticas de FAECyS, Miguel Santellán abordó los siguientes temas: “Covid 19. Parte 1:” Impacto económico y laboral: Las respuestas políticas para el sostenimiento del trabajo”; “Escenarios económicos post - pandemia. Coyuntura pre pandemia y siete escenarios futuros posibles”; “Síntesis de indicadores económicos: Precios. Coyuntura pre - pandemia”; “Evolución de precios mayoristas y minoristas” y Evolución de precios mayoristas y minoristas”El secretario de Higiene, Medicina y Seguridad en el Trabajo de FAECyS, César Guerrero se refirió a los lineamientos principales y antecedentes del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo, adoptado a instancias de la Organización Internacional del Trabajo en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada el 21 de junio de 2019.En ese sentido, comentó que “nuestro país podría convertirse en uno de los primeros del mundo en adherirse formalmente, cuestión que no debe asombrarnos pues históricamente Argentina demostró estar a la vanguardia de los temas sociales que afectan de manera especial a la masa trabajadora”.“Este paso significará un avance trascendental en materia de salud, y seguridad para los trabajadores y trabajadoras ya que se trata de uno de los problemas que la OIT clasifica dentro de los llamados riesgos psicosociales, los que son de actuación y control directo de las áreas de higiene, medicina y seguridad de las empresas, los estados y organizaciones sindicales”, remarcó.Tras afirmar que “no podemos dejar a nuestros trabajadores fuera del conocimiento”, el secretario de Cultura y Capacitación de FAECyS, Raúl Guiot. Cultura anticipó que “hemos lanzado una plataforma que permitirá a nuestros afiliados a practicar en el armado de listas de precios, capacitarse además en ventas vía e-commerce y tareas de logística, así como en robótica apuntada al trabajo”.Finalmente, el presidente del Instituto Asegurador Mercantil, Luis Monteiro se refirió a la situación actual del mercado de seguros, como así también a la estrategia de vinculación digital con clientes actuales y potenciales desarrollada en el medio de la pandemia, apuntando al posicionamiento del IAM.