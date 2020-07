Brindan precisiones sobre productos utilizados en cabinas sanitizantes de la UNaF

El responsable del Laboratorio de Cromatografía de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Lic. en Química Industrial Rodrigo Kratochvil, puntualizó sobre nuevas cabinas sanitizantes que se instalaron en el Rectorado y las Facultades de la casa de estudios local, esclareciendo que los productos utilizados no producen ningún daño adverso a la salud.Pormenorizó que en estos equipos se utiliza el cloruro de benzalconio, que es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral. Su fórmula condensada es n-alquil metil bencil cloruro de amonio.Es usado como sanitizante y desinfectante. La solución tópica de cloruro de benzalconio es un agente antibacteriano local para utilizar en la desinfección.En cuanto a las propiedades farmacológicas se destaca que es antiséptico y desinfectante de origen sintético.Es un detergente catiónico de amonio cuaternario con un grupo lipofílico o hidrofóbico y carga positiva. Los cuatro átomos de hidrógeno del ion amonio están reemplazados por una cadena alquílica larga (grupo hidrofóbico), un grupo aromático alquil sustituido y dos metilos. Su espectro antimicrobiano es muy amplio e incluye bacterias (grampositivas), hongos (Epidermophyton, Trichophyton y Candida albicans) y protozoarios (Entamoeba histolytica y Trichomonas vaginalis).Su acción bactericida se atribuye a la inactivación de sistemas enzimáticos bacterianos que determinan cambios en la permeabilidad de la membrana celular.Las soluciones acuosas de cloruro de benzalconio en concentraciones de 1:500 se utilizan para desinfectar catéteres; concentraciones de 1:750 para preparar la piel antes de la cirugía y para lesiones relativamente pequeñas; concentraciones de 1:1000 a 1:2000 para esterilizar el material quirúrgico; concentraciones de 1:2000 a 1:5000 para duchas vaginales; y concentraciones de 1:3000 a 1:10000 para lesiones profundas infectadas. Después de su aplicación tópica, su efecto es inmediato y su duración de 12 h.Los túneles o cámaras o pasillos o casetas sanitizantes o desinfectantes comienzan a resultar imprescindibles en la reapertura de la actividad social y económica luego del aislamiento para luchar contra la propagación del nuevo coronavirus causante de covid-19. Se trata de una cabina, que tiene tubos que vierten una solución de cloruro de benzalconio el cual es un sanitizante no invasivo al 0,13% para ofrecer una protección por algunas horas a las personas que pasan alrededor de unos segundos dentro de la cabina.Su principal componente es un sistema de aspersores o rociadores, los cuales permiten suministrar el desinfectante, con un pH neutro que no causa daño a personas o animales, por lo que puede rociarse de forma sencilla y práctica para conseguir desinfectar cualquier superficie.Si bien las cabinas sanitizantes ofrecen protección por algunas horas a las personas es necesario contar con todas las medidas vigentes para la prevención del covid-19.Es necesario recordar a la sociedad que la mejor medida de prevención ante la presencia del virus SARS-CoV-2 responsable de producir la COVID-19, es quedarse en casa.En caso de que resulte imprescindible salir del hogar, las personas deben respetar las disposiciones dispuestas por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, debiendo velar en todo momento por llevar adelante las acciones validadas internacionalmente que han demostrado ser útiles para cortar el ciclo de transmisión del virus• Distanciamiento social manteniendo una distancia de 2 metros entre cada persona y evitar asistir a lugares concurridos.• Lavado de manos frecuente con agua y jabón, o en su defecto, desinfectarlas con soluciones hidroalcohólicas al 70%.• Uso de barbijo social como barrera física que cubre nariz, boca y mentón que ayuda a disminuir el riesgo de contagiar a terceros. • Desinfección de superficies con productos con lavandina (hipoclorito de sodio) diluida en agua al 0,05 - 0,1%.