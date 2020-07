Onisimchuk valoró el gesto de equidad del gobernador hacia todos los municipios

Hugo Onisimchuk, intendente de Mayor Villafañe, elogió a la administración del gobernador Gildo Insfrán que le permite a Formosa estar “en una situación privilegiada frente al resto”. El jefe comunal agradeció el aporte “equitativo” para todos los municipios por parte del Ejecutivo provincial, ya que ahora la localidad podrá costear otras necesidades de la comunidad. “Representó una gran ayuda, y si bien nosotros pudimos ahorrar gracias a la recaudación, al aporte de la gente que llevamos el 70% de la coparticipación que eso sería para abonar los sueldos y aguinaldos, nosotros nos encontramos con esta grata sorpresa que nos vino a solucionar problemas ya que preparando la tierra se nos rompió el motor de uno de los tractores y eso nos tenía preocupados, y también nos permitirá comprar unos 150 tubos para las alcantarillas”, explicó Onisimchuk.Asimismo, destacó que el gobernador Insfrán tuvo “un gesto de equidad con todas las localidades y garantizó así el pago de sueldos y aguinaldos, eso se debe también a la administración envidiable que tiene nuestra provincia y que la ubica en una situación privilegiada frente a otras. Muy pocas provincias pueden ostentar este manejo de recursos que hace el Gobierno provincial, porque hay que explicar que la plata salió del tesoro provincial y para eso, alguien tuvo que ahorrar, saber administrar, para que hoy podamos vivir estos resultados”.Onisimchuk también destacó la importancia del programa Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios Municipales, ya que gracias al tercer aporte se estará completando el 70% del enripiado de las calles de Villafañe, como también el cien por ciento de las calles “rellenadas”.En este marco, el intendente garantizó que “en 20 días las calles podrán escurrirse por el cuneteo que hemos realizado, y no por las calles mismas, como cuando yo asumí” y agregó: “Esto es gracias al Programa que el Gobernador, con recursos propios, nos aporta a los municipios”.Con respecto a la situación ante la escasez de agua en la región, Onisimchuk explicó que “debido a la falta de lluvias que viene desde el año pasado, los reservorios de agua se secaron y las personas que tienen perforaciones pueden de alguna manera sobrellevar la situación, tanto para dar agua a sus animales, como para el consumo humano”.“Los que tienen dificultades son los que tienen aljibes, que al no llover no pueden juntar agua y nosotros, a través del municipio, acarreamos el agua a todas las casas”, explicó el funcionario e indicó que “los pedidos rondan los 20 por día y los lugares quedan a 15 ó 20 kilómetros”.Según el intendente, se realiza este trabajo con dos camiones: “Uno de ellos contratado por la provincia que viene hace tiempo trabajando, y el otro es un tanque regador que es nuevo, y que durante la noche riega, pero durante el día se encarga de transportar el agua para el consumo humano. Además, contamos con un tractor con un tanque que traslada agua a los vecinos que están más cerca”.Para la prestación de este servicio, se solicita la colaboración de los vecinos para cubrir los gastos de combustibles. “En un principio era un servicio gratuito que se le brindaba a la gente, ahora les pedimos que nos ayuden abonando el combustible porque no estamos en condiciones de subsidiar todos los costos; y la gente paga sin ningún problema gracias a Dios”, reveló el intendente.