Tres policías salteños ingresaron a territorio formoseño y terminaron detenidos

El Juez de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dr. Francisco Orella, dispuso la sustanciación de una causa judicial por Infracción al Artículo 205 del Código Penal, fueron notificados de sus situaciones legales y continuaron en libertad. Tras examen médico fueron acompañados hasta el límite de la provincia, quienes continuaron su viaje hasta la localidad de Pichanal (Salta) donde prestan servicios.En el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y las políticas públicas de seguridad provincial, la Policía realiza a diario con un importante número de efectivos provistos con elementos de bioseguridad y logísticos, múltiples operativos diagramados por el Comando Superior Policial en esta ciudad y en el interior provincial.En esta línea de trabajo, el jueves último a las 15:20 horas, efectivos policiales del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) afectados a la Unidad Regional Seis de Ingeniero Juárez, se encontraban apostados sobre la Ruta Provincial N° 39 con desplazamiento de conos reflectantes, controlando vehículos y personas que transitan por la zona con el objetivo de mantener el status sanitario de la provincia de Formosa.Allí identificaron a tres hombres que se desplazaban en una camioneta Ford Ranger, quienes exhibieron credenciales de la Policía de Salta. Se les solicitó documentación o autorización para justificar el motivo por el cual ingresaron al territorio formoseño por lugar no habilitado, quienes expresaron que habían ingresado para realizar una diligencia, pero no conocían exactamente el lugar donde tenían que dirigirse a realizar el trabajo, ni contaban con la autorización de ingreso a la provincia.La situación se informó al Jefe de la UR6, Comisario Mayor Lorenzo Blanco, quien acudió inmediatamente al lugar con el Cuerpo de Inspectores, se interiorizó de los pormenores e informó al Juez de Instrucción y Correccional de la Tercera circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en Las Lomitas, a cargo del Dr. Francisco Orella, quien dispuso la sustanciación de una causa judicial por “Infracción Artículo 205 del Código Penal, que consiste en: “…el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.Se procedió a la detención de los tres hombres, siendo trasladados hasta el Hospital de Ingenieros Juárez donde fueron examinados por el médico de guardia, quien informó que no presentaban síntomas compatibles con coronavirus. Posteriormente fueron llevados hasta la Comisaría de Ingeniero Juárez, notificados de su situación legal y finalizadas las diligencias procesales recuperaron libertad, siendo acompañados hasta el límite de la provincia donde los policías salteños continuaron su viaje hasta la localidad de Pichanal donde prestan servicios.