Tercer día consecutivo sin casos positivos de coronavirus en Formosa

Así lo informó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en su parte de prensa N° 107Este domingo 28, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, detalló que "en las últimas 24 horas no se han diagnosticaron casos positivos de coronavirus y tampoco se han reportado casos sospechosos en la provincia".Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. En ese contexto, la provincia de Formosa se mantiene hasta la fecha con 73 casos positivos a coronavirus diagnosticados.De dicho total, 60 pacientes permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, se tratan de 53 varones y 7 mujeres. Todos ellos se encuentran en buen estado general: 52 evolucionan sin síntomas, 7 evolucionan con síntomas leves y 1 paciente presenta síntomas moderados y sigue su evolución de manera favorable.Altas médicasAdemás, este domingo, se darán de alta a 3 personas más: 1 hombre de 40 años que ingresó a la provincia en un vuelo sanitario, una mujer de 30 años y su bebe de 10 meses, debido a que los tres tuvieron dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento, por lo que sus estados de salud actuales no representan ningún riesgo para la comunidad. De esta manera, totalizarán 16 las altas médicas otorgadas hasta la fecha.Asimismo, se informó que “han finalizado su cuarentena obligatoria con análisis negativos a coronavirus las personas ubicadas en los Centros de Alojamiento Preventivo del Albergue Evita y el hotel de la Mutual Docente”, razón por la cual egresaron de los mismos este sábado pasado.Test realizados en la provinciaCon los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.749 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,66%.Ingresos y controlesEn este marco, el organismo precisó que el día sábado 27 ingresaron 391 camiones de carga a la provincia y fueron controladas 13.803 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia.También, fueron judicializadas 276 personas por incumplir las restricciones de circulación, se controlaron 4.730 vehículos y se secuestraron 37 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, este sábado, se secuestraron 19 automóviles y 28 motocicletas y fueron notificadas 145 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Lucha contra el dengueEl lunes 29 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en la ciudad capital y el interior provincial y el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida se realizará en los barrios Obrero de Pirané y Las Orquídeas, Liborsi, Don Bosco y Villa del Carmen de la ciudad capital.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se llevará a cabo en el barrio Las Orquídeas.ProvincializaciónPor último, se rememoró que “hoy es un día muy especial para todos los formoseños y formoseñas, pues conmemoramos el 65º Aniversario de la Provincialización de nuestra querida Formosa. Fueron hombres y mujeres de esta tierra quienes trabajaron, se comprometieron y perseveraron en una gran causa común, llevando al entonces Presidente Juan Domingo Perón, el deseo y el sentir de este pueblo que anhelaba su carta de ciudadanía como provincia”.“Somos hoy el fruto del compromiso y la perseverancia de aquellos abnegados pobladores territorianos, y en ellos debemos reflejarnos en el esfuerzo cotidiano y mancomunado que estamos realizando por esta gran causa común, que es cuidar la salud y la vida de todos los formoseños. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa, no se rinde nadie”, concluyeron.