Sin casos positivos ni sospechosos de COVID en Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este viernes 26 que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus. Del mismo modo, tampoco se reportaron casos sospechosos en la provincia, pero se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.Ante lo expuesto, Formosa continúa hasta la fecha con 73 pacientes con COVID: 8 mujeres y 65 varones. De este número, 72 permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, con buen estado general; 65 de ellos evolucionan sin síntomas, 6 presentaron síntomas leves y el paciente de 59 años sigue evolucionando con síntomas moderados.En ese sentido, el Consejo anticipó que 11 de esas personas tuvieron resultados negativos a dos análisis de coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento en pacientes asintomáticos, por la cual serán dadas de alta en el transcurso del día considerando que su estado no implica ningún riesgo para la comunidad.De esta manera, sumarán 12 las altas médicas dadas hasta el momento, con la otorgada a la mujer identificada como primer caso en la provincia.En ese contexto, el día jueves, se llevaron a cabo 69 test, que arrojaron resultados negativos a COVID en su totalidad. Ante este panorama, se totalizan a la fecha 2.576 test realizados en el territorio provincial, con una positividad del 2,83%, en el marco de los análisis de búsqueda activa y relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo.Por otro lado, el Consejo sostuvo que fueron controladas 18.611 personas en la vía pública a raíz de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia. Además, fueron judicializadas 318 personas por incumplir las restricciones de circulación, se controlaron 8.716 vehículos y se secuestraron 49 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, fueron secuestrados 6 automóviles y 33 motocicletas y notificadas 198 personas por no usar el barbijo en la vía pública, el día jueves.En otro orden de cosas, se indicó que este sábado 27 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en El Espinillo, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Siete Palmas, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ing. Juárez y la ciudad capital.También, este viernes 26, se procedió a la detención de un hombre de la localidad de Las Lomitas, que sería el autor de un audio difundido con información falsa sobre presuntos contagios por coronavirus de terceras personas, según a las investigaciones realizadas.Dicha situación generó mucha alarma en dicha localidad, por lo que la detención se dio en el marco de una acción penal por el delito de intimidación pública previsto en el artículo 211 del Código Penal.“Ya lo hemos advertido y reiteramos una vez más: somos inflexibles ante actitudes temerarias que atenten contra el bien público en el marco de esta pandemia que estamos afrontando”, declararon desde el Consejo.Por último, desde el organismo, aseguraron que “los momentos que estamos viviendo ponen a prueba nuestro temple”.“A la par de los gestos más solidarios y altruistas de la gran mayoría del pueblo, también se advierten gestos pequeños y mezquinos de aquellos que buscan obtener un rédito ruin en circunstancias en las que debe primar la seriedad y responsabilidad para cuidar de la salud y la vida de todos”, aseveraron.Y concluyeron: “Estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a los 640.000 formoseños, y junto con el cumplimiento estricto de todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes que nos corresponde a cada uno de nosotros, vamos a superar unidos esta adversidad”.