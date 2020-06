Sin casos nuevos de COVID: informaron que la provincia está preparada para la producción del plasma

En un nuevo parte informativo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos ni sospechosos de coronavirus en la provincia de Formosa. Al margen de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En este contexto, la Provincia de Formosa mantiene, hasta la fecha, 73 casos positivos a coronavirus diagnosticados.Por otro lado, el organismo anunció que este lunes 29 se le dará de alta a una nueva camada de pacientes: se trata de tres varones de 20, 22 y 32 años que tuvieron dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, por lo que sus estados actuales no implican ningún riesgo para la comunidad.Además, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 54 pacientes en total: 48 varones y 6 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general y 44 de ellos evolucionan sin síntomas.En ese marco, con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, se llevaron a cabo 2.762 test realizados en la provincia, con una positividad del 2,64%.En otro orden de cosas, el Consejo confirmó que el sistema de salud provincial cuenta con los recursos humanos capacitados y tecnológicos necesarios para la producción de plasma en el territorio provincial.Por lo tanto, se realizará el seguimiento de los pacientes egresados del Hospital de la Contingencia COVID-19 para el dosaje de anticuerpos necesarios cumpliendo los protocolos de investigación vigentes y posterior evaluación de donación voluntaria de plasma.También, durante la jornada del domingo, ingresaron 404 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 8.180 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia; y judicializadas 299 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 4.859 vehículos y se secuestraron 35 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 23 automóviles y 10 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 159 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Este martes 30 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Riacho He He, Clorinda, Pirané y la ciudad capital.A su vez, el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida se realizará en los barrios y localidades mencionadas en el día de ayer, al igual la tarea de descacharrizado.Por otro lado, se detalló que fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra Formosa.Dicha norma reitera que en atención a las “condiciones epidemiológicas” y a la “evaluación del riesgo”, las autoridades provinciales podrán dictar normas “con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus”.En ese sentido, y luego de analizar la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificó la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña.Por último, el organismo remarcó que “la presencia del virus en nuestra provincia y la evolución epidemiológica que presenta la región en la que estamos ubicados, nos obligan a seguir estando alertas y mantener el cumplimiento de todas las medidas sanitarias dispuestas”.“Tenemos un sistema de salud fortalecido y preparado, aunque el primer objetivo es siempre la prevención. Esta actitud prudente y responsable es la mejor protección que tenemos para resguardar la salud de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de toda la comunidad”, concluyó el texto.