“La pandemia vino a instalar a la comunidad organizada como nueva forma de aprendizaje”

El profesor Claudio Chávez, coordinador provincial de Formación Docente Continua, enfatizó que “más allá de toda la preocupación que trajo, la pandemia vino a instalar el trabajo desde la comunidad organizada como una nueva forma de aprendizaje”.En ese marco, remarcó, “los organismos del Estado, los medios de comunicación y la sociedad estamos todos juntos en esta nueva forma de enseñar y aprender”, subrayando que cuando retorne la presencialidad “todo ello va a permitir que lleguemos con muchos y nuevos aprendizajes”.“Algunos todavía descreen de la virtualidad, pero es porque quizás a les cuesta un poco más. Y el mundo virtual, ya sea del teletrabajo o de aprendizaje, es real y poderoso. Si bien no reemplaza el encuentro personal, pero estos modos también son transformadores”, resaltó el funcionario.En ese sentido, marcó que “en estos tres meses hemos tenido capacitaciones y talleres, donde aprendimos, conocimos y nos emocionamos. Muchísima gente ha podido adquirir herramientas que antes no tenía o no sabía y ahora las está poniendo en práctica”.“Con estos talleres y capacitaciones que estamos realizando ya estamos cerca de los 5 mil docentes capacitados en herramientas para que ellos utilicen, como el uso de la videoconferencia como herramienta de comunicación y educación, producción y edición de videos para el desarrollo de las clases y desarrollo de capacidades socio-afectivas y espirituales en épocas de cuarentena”, puntualizó.A su vez, consultado sobre el reciente lanzamiento Festival del Arte Joven, Chávez puso de relieve que “esta situación no nos tiene que parar. Nuestros docentes y estudiantes son creativos y tenemos que poder hacer estos festivales. Hemos hecho algunas adaptaciones y el pasado viernes hemos lanzado vía online este festival destinado a estudiantes de centros escolares secundarios”.“En este tiempo, hasta que se realicen los festivales en septiembre y octubre, habrá una serie de capacitaciones a docentes y estudiantes para que se vayan preparando y que esto no sea simplemente un evento final, sino que todos estos lenguajes se conviertan en herramientas potentes de la instancia de enseñanza-aprendizaje”, destacó.Por último, hizo notar que “estamos muy contentos por poder seguir brindando este servicio para que se mantenga la continuidad educativa y pedagógica”.