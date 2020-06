Remarcan que el aislamiento social fue “la medida más acertada” contra el COVID-19

La médica pediatra e infectóloga Alejandra Bontcheff, asesora del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, resaltó que “el aislamiento social fue la medida más acertada que se pudo haber tomado desde un comienzo porque es lo que está llevando a que tengamos bajos porcentajes de pacientes en terapia intensiva”.“Los marcadores sensibles dentro de todo lo que nos están diciendo los medios todo el tiempo son los porcentajes en terapia intensiva, las edades, los factores de riesgo y un porcentaje de positividad”, expuso la profesional, señalando que “se hablaba de que se necesitaban más testeos porque tal país hace tantos test y que en la Argentina tal cosa, siendo que en nuestro país se han hecho muchos test a medida que se fue evolucionando en cuanto al recurso material que se tenía”.Resaltó que “se trata de salir a testear aleatoriamente, como se está haciendo en Buenos Aires y también en Formosa, donde se está testeando a personas asintomáticas”.“Todo eso está dando negativo en la provincia y éso es lo que nos está dando tranquilidad en cuanto a lo epidemiológico. No tenemos casos”, subrayó la especialista.En cuanto a la circulación comunitaria del virus, la doctora Bontcheff precisó que “se da en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, en varias localidades de Chaco, fundamentalmente Resistencia, Córdoba y Río Negro”.En tal sentido, insistió que “el uso del barbijo es muy importante, sobre todo cuando uno va a estar en contacto con otras personas, ir a los supermercados o a lugares públicos”, y subrayó que “es fundamental que lo usemos de buena forma. Tiene que cubrir toda la boca y la nariz, porque si tenemos la nariz descubierta es como que no usamos nada”.Significó que “se trata de cumplir todas de medidas preventivas para si llegamos a tener en algún momento un caso, evitemos que se propague a la población”, por lo cual “es fundamental que estemos todo el tiempo protegidos”.En este aspecto, mencionó la importancia del distanciamiento social, haciendo hincapié en que “para nada sirve que estén todos con barbijos y todos juntos amontonados” y apuntó que “podemos tocar cosas y tocarnos nosotros, entonces es muy importante la distancia social: un metro a dos metros”.A ello sumó que “la higiene de manos es fundamental, con agua y jabón, no hace falta el alcohol en gel si no lo tienen. Agua, jabón y una buena lavada de manos. Lo que mata al virus es el jabón”.