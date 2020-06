1.632 formoseños y formoseñas pasaron por los centros de alojamiento preventivo

Actualmente, hay 600 personas realizando el aislamiento social, preventivo y obligatorioEl ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, indicó que el mapa que se muestra a diario en los partes de prensa es para contextualizar a la población sobre la situación geográfica de la provincia de Formosa con respecto a la pandemia del coronavirus, y en ese sentido, consideró que “toda gestión se mide por sus resultados, evidentemente este mapa habla por sí solo”.El titular de la cartera de Gobierno precisó que el ingreso administrado y organizado a la provincia es para mantener aisladas a las personas por 14 días, y en caso de haber contraído el virus fuera de Formosa, estaría controlado. “No vamos a evitar el ingreso del virus, en algún momento va ingresar a nuestra provincia, pero el objetivo es tener controlado ése ingreso y que no se expanda entre la población”, subrayó.En ese marco, el ministro Jorge González tomó como ejemplo la situación que se da entre las provincias del Chaco y Santa Fe, habiendo ésta última reforzado el plan de seguridad y cerrado el límite con la primera, por brotes de coronavirus en la zona de Villa Ocampo. “Por eso, la necesidad de cuidar adecuadamente nuestros límites provinciales y de realizar la cuarentena obligatoria”, fundamentó el funcionario provincial.Exhortó a la población a adquirir conciencia de la situación regional y aseguró que el Estado provincial se basa en ello para tomar decisiones respecto de las nuevas fases de aperturas. “Por eso, no va haber un traslado mecánico de lo que se disponga desde el Estado nacional, sino que esa decisión la tenemos que adecuar a nuestra realidad provincial. En este sentido, nuestra decisión va estar siempre orientada a velar el bienestar de los formoseños y formoseñas. Lo hacemos con un afán de prevención, educación y cuidado”, subrayó Jorge González.Ingreso administradoPor otra parte, el ministro informó que “pasaron 1.632 personas, hasta la fecha, por los centros de alojamiento preventivo e hicieron la cuarentena; en este momento hay unos 600”.“El numero ha sido cambiante, de tener 1.800 personas inscriptas después fue mermando, sobre todo cuando se les informa que necesitarán realizar el aislamiento controlado en un centro de alojamiento preventivo. Muchísimas personas no aceptan esa situación, desean no regresar y disminuyó muchísimo ese número”, detalló el ministro.Sobre el final de la conferencia, reveló que 25 formoseños están regresando a la provincia desde Paraguay, “quienes llevarán a cabo la cuarentena obligatoria en los centros de alojamiento preventivo, gracias al trabajo en conjunto con la Embajada Argentina, el Consulado argentino y autoridades de Migraciones”.