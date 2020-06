Por la pandemia, piden utilizar las herramientas tecnológicas para saludar a los padres en su día

El ministro de Gobierno informó que este fin de semana no habrá servicio de minibuses ni remises al interior provincial para desalentar la circulación de las personas por el Día del Padre.Este martes, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que este fin de semana no habrá transporte de minibuses ni remises al interior provincial para desalentar la circulación de las personas por el Día del Padre.Así lo afirmó el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, quien invitó a la población a permanecer en sus hogares al solicitar: “Evitemos circular dentro de la provincia, estamos viviendo una situación de emergencia por una pandemia”.Si bien los días domingos y feriados se permiten las reuniones familiares de no más de 10 personas, en el horario de 9 a 16 horas, el titular de la cartera de Gobierno refirió que en esta ocasión “la mejor manera de celebrar el día del Padre es quedándonos en casa y utilizando las herramientas tecnológicas para saludar a los padres en su día, pero a la distancia”.González insistió en señalar que “estamos en una situación de emergencia sanitaria que requiere de mucho cuidado por parte de todos los formoseños”. Si bien reconoció que el Día del Padre es una fecha cara a nuestros corazones, recalcó que “la mejor manera de proteger a los padres en su día es permaneciendo en la casa”.Manifestó que “en esta oportunidad, los formoseños tenemos que echar gala a un valor que es supremo, que es el amor, nosotros amamos a la otra persona y lo mejor que podemos hacer es cuidarla”, marcando las palabras del doctor Pedro Cahn, cuando dice ‘la persona va a buscar el virus’, “No salgamos a buscar el virus, permanezcamos en nuestra casa”, exhortó el ministro.“Y si salimos, hagámoslo con los medios de protección personal, es decir, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, la distancia social y utilización de alcohol en gel”, solicitó una vez más el funcionario provincial.