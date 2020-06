Mayans: “Los medios nacionales que ahora critican encubrieron a Macri, que dejó un país destrozado”

José Mayans, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), destacó las múltiples y oportunas medidas dispuestas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en forma mancomunada con los gobernadores, para enfrentar la pandemia del coronavirus, rechazando las críticas de los medios nacionales, que “son los mismos que encubrieron a Mauricio Macri, quien dejó el país en una situación desastrosa”.“La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el día 11 de marzo pandemia mundial al COVID-19. Al otro día, el 12, el Presidente declara la emergencia sanitaria y el 19 el aislamiento social, con 17 casos y un muerto, viendo la velocidad de propagación que tiene el virus, captando la experiencia de otros países y con el cuestionamiento de mucha gente”, señaló, recordando que aún después que el jefe de Estado anunció dichas medidas “más de 31 mil personas se fueron de vacaciones, quedaron diseminadas por el mundo y después había que buscar la forma de traerlas”.Hizo notar que “el mundo cambió, es otra cosa” luego de la irrupción de la pandemia. “Hubo un parate total de la economía mundial, caídas en el PBI chino, en el de Estados Unidos, donde hay una caída de más de 30 millones y con una situación de convulsión social a raíz de este hecho de segregación racial que fue el asesinato de George Floyd”, analizó el legislador formoseño.Recalcó que contrariamente a la Argentina, los países del primer mundo subestimaron la situación de la pandemia. “Inglaterra, Italia y España, no así Alemania, que tiene un nivel menor de impacto, pero dada la proximidad (con los demás países afectados) de igual manera sufrió los embates”, apuntó.Ante este contexto, reprobó el accionar de los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro: “Es de una gran irresponsabilidad estar a cargo de estos países que tienen esos grandes núcleos de personas”, indicó, advirtiendo “el daño que hace la conducción de un Estado que no toma conciencia ni toma la responsabilidad (para enfrentar la pandemia) y encima le echa la culpa a otro. Así como hacen acá, le echaron la culpa a la OMS, a cualquiera, menos a ellos, que son los que dijeron que con este virus no pasaba nada”.“Ahora EEUU tiene más de 100 mil muertos y Brasil es el segundo país más afectado, acercándose rápidamente y seguramente va a superar a Inglaterra porque recién está en período de desarrollo la enfermedad en Latinoamérica”, alertó.Aludiendo al orden local, Mayans puso en valor el trabajo mancomunado del Gobierno provincial con la Nación y la concordancia entre el presidente Fernández y el gobernador Gildo Insfrán, destacando también “la comprensión del pueblo formoseño”.“El trabajo que está haciendo el Gobierno de la provincia es de 24 horas, durante los siete días de la semana –remarcó-. Las veces que lo puedo acompañar al gobernador Insfrán lo hago. Desde horas tempranas hasta pasado el mediodía, en el marco de la reunión diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, donde se ve la situación de cada área, cada sector, los problemas que hay en cada parte, atendiendo cada caso en particular”.“Tuvimos la visita del Presidente, que viene y se sorprende por ver un hospital como el Interdistrital Evita, porque me lo dijo personalmente. Me dijo: ‘Hospitales como este vi dos, el de Camioneros de (Hugo) Moyano y éste. Extraordinario, con un equipamiento importantísimo’”, subrayó el senador del FdT.Resaltó que “se trata de un equipamiento de última generación al servicio del pueblo formoseño. Y con esto llegamos a la optimización del sistema de salud, que fue el programa original del Gobierno provincial, ya que acá hay un proyecto de provincia que es el Modelo Formoseño que habla de salud y educación para todos y todas, lo cual también incluye los programas de desarrollo, agua potable, pavimentación, desarrollo energético, etcétera”.“El Presidente vino con una visión y se fue totalmente sorprendido –marcó-. Él había estado en Formosa en 2009, hace mucho tiempo, y ahora se fue muy contento porque hicimos un recorrido general, vio una hermosa provincia y lo alabó a Gildo”.En tal sentido, rechazó las críticas de los medios nacionales, al sentenciar que “son los mismos que lo encubrieron al expresidente Macri, quien dejó el país en una situación desastrosa, dejaron pasar un tiempo y ahora empezaron a atacar al Gobierno Nacional. Hacen esos programas especiales para atacarlo al Presidente, al Poder Legislativo y a las provincias, pero no dicen nada de lo bueno que se hace, sino que critican todo, cuando hace unos pocos meses atrás dejaron destrozado un país”.Además, al referirse al documento firmado por intelectuales calificando a la cuarentena como “infectadura”, Mayans fue tajante: “Eso viene de un grupo de ‘intelectuales’. Yo quisiera saber dónde se otorga un título de intelectual. Dicen que son 300 intelectuales que plantean que está en peligro la democracia, siendo que donde está en peligro la democracia es en EEUU, donde hay toque de queda en 40 estados. Y esa es la ‘súper democracia’ que a ellos les gusta”.“Lo importante de la visita del Presidente es que vino a cumplir el pacto de la segunda reparación para Formosa, porque no hay que olvidarse que Macri a nosotros nos discriminó y paralizó inexplicablemente obras que son estratégicas para el país que figuraban en el presupuesto. Ahí se ve el sentido de la discriminación y la mala intención, con cómplices locales”, concluyó.