La pesca comercial sustenta a más de 600 familias formoseñas

Desde Producción y Ambiente se puso en valor la importancia de la habilitación de la pesca comercial y extracción de carnada viva. La pesca deportiva es una actividad recreativaEl coordinador del Programa Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático del Ministerio de la Producción y Ambiente, Franco Del Rosso, marcó las diferencias entre la pesca comercial y deportiva e informó que la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Formosa controlarán la actividad.En este sentido, precisó que “la pesca comercial y la extracción de carnada viva es una actividad que alcanza a más de 600 familias que viven de la utilización del recurso, es una actividad comercial con un impacto importante. Son 613 familias formoseñas que pueden volver a hacer uso del recurso para sustentar sus necesidades”.Contrastó con “la pesca deportiva que es una actividad recreativa, en este momento no se evalúa la apertura de esa actividad por cuestiones de público conocimiento. La gente tiene que entender que hay prioridades, la pesca comercial es el sustento de muchas familias”, consignó el biólogo Del Rosso.Asimismo, indicó que “como todas las actividades que se reinician, esto se da en un marco normativo nuevo, encuadrado en un protocolo de seguridad e higiene que tendrá al distanciamiento social, el uso de barbijos, los productos de higiene para desinfectar las manos como también las herramientas, mientras que otros son particulares de la pesca y tienen que ver con los lugares de desembarco, los horarios, cantidad de personas en la embarcación, etcétera”.Días habilitadosLa pesca comercial y extracción de carnada viva podrá realizarse de lunes a viernes, de 8 a 19 horas; los sábados y domingos no se podrá pescar.Del Rosso detalló que “no hay cupo con respecto a la cantidad de piezas, pero sí hay restricción en el y que las artes de pesca cumplan con lo que está reglamentado, como no usar redes. Los espineles deben tener la cantidad de anzuelos permitidos, entre otros”.DocumentacionesEl pescador comercial deberá estar habilitado por el padrón, portar su DNI, Cédula de Identidad y credencial; los elementos, arte de pesca y/o embarcación deberán estar declarados, la medida del espinel permitida es de 80 metros de largo con hasta 25 anzuelos.