Más de mil beneficiarios de IFE cobraron en Lugones y San Martín 2

Se realizó este martes el pago a más de mil beneficiarios del IFE de las localidades de Fortín Lugones y San Martín Dos, correspondientes al circuito oeste, según la organización que lleva adelante el gobierno provincial para facilitar el acceso de aquellas personas en las localidades donde no existe una sucursal bancaria.La recorrida del Banco móvil comenzó en Lugones, donde cobraron exactamente 360 beneficiarios que desde temprano formaron fila en las afueras de la comisaría local, con barbijo colocado para esperar su turno.El intendente local, Normal Torres agradeció al gobierno provincial por facilitar a sus compoblanos cobrar este beneficio en su propia comunidad y valoró la importante inyección económica que significará.“Esto es dinero fresco para la zona, lo más grande es que se esté pagando sin que la gente tenga que gastar, percibiendo en la localidad, quiero agradecer la gestión del gobernador, sé que hizo mucho para que esto fuera posible ante las autoridades nacionales, y a la gente del banco que vino hasta acá” destacó.El jefe comunal fue consultado además sobre las obras públicas de Lugones y precisó que a pesar de la crisis económica reinante, continuaron, como por ejemplo el complejo educativo.“ A través de la comuna comenzamos con la preparación de suelo de algunos productores para que puedan hacer alguna primicia si es el que tiempo permite, sabemos que la sequía nos juega una mala pasada, es un año diferente al 2019” comentó.Dijo además que en el marco del programa “Por nuestra gente, obras y servicios municipales” Lugones ya tiene montos asignados para ejecutar y comenzarán con el enripiado de varias calles.Lamentó el funcionario el duro momento que atraviesa la provincia a causa de la sequía, con lluvias que faltan desde noviembre, por lo que comentó que el municipio asiste con camiones cisternas a los productores.“Hay pérdidas importantes de hacienda en la zona, ayudamos mucho para hacer perforaciones, sistema de bombeo, pero en el pueblo tenemos mucha agua” subrayó.Más de setecientas personaspercibieron el IFE en San Martín 2El intendente de San Martín 2, Luis Riveros, celebró la decisión política del Estado nacional de pagar una segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como así también la logística establecida desde el Ejecutivo provincial en coordinación con el Banco de Formosa, para que la ayuda social de emergencia pueda ser cobrada por los beneficiarios que viven en localidades sin sucursal bancaria.El jefe comunal informó que 777 personas de San Martín 2 (corredor oeste), percibieron los 10 mil pesos en su localidad y que “el pueblo es muy beneficiado porque el dinero queda acá ya que las familias no tienen que trasladarse para poder cobrar”.“Fue una jornada muy importante, es una muy buena decisión por parte del Gobierno nacional brindar esta ayuda en el momento tan difícil que nos toca vivir en el mundo a causa de esta pandemia. Una decisión peronista, de ayudar al que menos tiene y a las personas que no tienen trabajo”, enfatizó el jefe comunal.Por otra parte, el intendente Riveros valoró el programa provincial “Por Nuestra Gente, Todo – Obras y Servicios Municipales”, al sostener que posibilitó la realización de obras de enripiado de manera ininterrumpida, a pesar de los cuatro años de gobierno macrista.Entre otras obras encaradas por la Provincia en la localidad, citó al Polideportivo casi terminado y a la Escuela de Nivel Medio N° 23, que fue ampliada y refaccionada.“Están muy avanzadas las obras, no se paralizaron nunca, se siguió avanzando, creo que este año podríamos estar terminando esas obras” indicó.