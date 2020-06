La comuna de Pastoril impulsa la producción de carbón

Renzo Parra, jefe comunal de la localidad da detalles sobre la actividad y además señala que próximamente se reactivará la ladrillería en la zona.La localidad de Colonia Pastoril ubicada a 71 km. de la ciudad de Formosa se caracteriza en materia productiva por ser un pueblo ganadero, no obstante la comuna decidió dar impulso a otras actividades, como la producción de carbón y también reactivar la industria ladrillera, un rubro que tenía la localidad, pero que cerró hace tiempo."La caída de la coparticipación nos afectó seriamente, por lo que hemos tomado la decisión de reactivar nuevas actividades productivas en la localidad”, afirmó el presidente de la Comisión de Fomento de Pastoril, Renzo Parra, quien dio precisiones al respecto.En el caso de la producción carbón, detalló que hay cinco personas que ya se encuentran trabajando y que recientemente se realizó la entrega de 500 bolsas de carbón que se distribuyeron en el mercado local como así también responder a las demandas recibidas desde la localidad vecina de Riacho He-Hé y la ciudad de Formosa.No obstante, el titular de la comuna Renzo Parra, aclaró que si bien el municipio no está en condiciones de poder contratar a las personas que trabajan en la producción del carbón, “le brindamos son todas las herramientas necesarias para que puedan dedicarse de lleno a la actividad”.En el caso del ladrillo, la localidad de Pastoril contaba con emprendimientos, “pero las personas que se dedican por cuestiones de la edad dejaron el oficio. Entonces desde la municipalidad queremos reimpulsar nuevamente el oficio, para eso primero tomamos contacto con los antiguos ladrilleros de la zona, para que ellos nos acompañen en esta iniciativa de reactivar el rubro”, detalló el jefe comunal Renzo Parra.Esta semana el área de Producción de la comuna comenzará a tomar contacto con las personas que quieran iniciarse al emprendimiento. “Serán siete las personas que se contratarán en primer término, quienes no deben contar con ningún ingreso, ese es el requisito que hemos puesto, ya que también buscamos generar puestos de trabajo”, señaló el titular del municipio de Pastoril, y resaltó que los ex ladrilleros en solidaridad con la comuna decidieron ceder las herramientas de trabajo.La sequíaPor otro lado, el intendente de Colonia Pastoril, Renzo Parra se refirió a la sequía que afecta al pueblo y gran parte del interior provincial. “La falta de la lluvia en la localidad lo venimos sufriendo, más si sumamos que la planta potabilizadora de agua no es suficiente para el abastecimiento del líquido”, contó.Sin embargo puso de relieve que gracias a la subida que tuvo el riacho Monte Lindo Grande, más la ayuda del Servicio de Agua Potable Provincial (SPAP) proporcionando una moto bomba de tamaño considerable “pudimos bombear unos 500 metros desde el riacho hasta la represa, lo cual nos ayudó muchísimo a proporcionar agua a los lugareños”, refirió.Medio AmbienteEn otro orden de actividades, desde la Comisión de Fomento de Pastoril se realizó la entrega de plantines para la posterior reforestación de ejemplares de nuestra zona tales como pomelo blanco, pomelo rosado, limón y mandarina, entre otras especies cítricas.“Lo hizo el área de Medio Ambiente en un rol activo que está desempeñando concientizando acerca de la importancia del reciclado y el cuidado de los recursos naturales”, señaló Renzo Parra, a modo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el pasado 5 de junio.