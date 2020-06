Hospital Central convoca a la comunidad a una importante colecta de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario y bajo el slogan “La sangre nos conecta a todos. Dona Sangre. Salva Vidas” el Hospital Central de Formosa, llevará a cabo una nueva colecta el próximo viernes, 12 de junio, que estará dirigida a cualquier persona de la comunidad, interesada en convertirse en donante voluntaria, gratuita y habitual de sangre.La colecta tendrá lugar en el banco de sangre del mencionado nosocomio, en el horario de 7.30 a 10.30 horas (por la mañana) y de 14.00 a 16.00 horas (por la tarde). Cabe aclararse que, los interesados en donar igualmente pueden presentarse de lunes a viernes en los mismos horarios, si es que no lo pueden hacer ese día “ya que el banco de sangre del hospital trabaja de manera continua a lo largo del año”, informaron los referentes a cargo del servicio.La actividad forma parte de la campaña que el Gobierno de la provincia realiza a lo largo del año, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura y que apunta a que los bancos de sangre públicos cuenten en todo momento con este líquido vital.En esta oportunidad, dicha campaña se profundiza en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario que se conmemora el 14 de junio, de cada año, y que tiene por objetivo principal promover y crear conciencia en la población sobre la importancia que tiene la donación voluntaria de sangre para mejorar la salud y, hasta inclusive, salvar la vida de miles de personas.Por otra parte, esta fecha rinde homenaje a todos los donantes voluntarios, habituales, seguros y gratuitos, quienes, gracias a su gesto altruista de amor por el prójimo, desempeñan un rol fundamental para la salud de toda la comunidad, proporcionando un elemento irremplazable, que no se fabrica y que solo puede obtenerse por medio de la voluntad de la donación de un ser humano a otro.“Una fecha propicia no solo para honrar a los que ya son donantes, sino también para fomentar a que más personas elijan serlo, en pos de la salud de muchos que necesitan de este líquido insustituible para hacer tratamientos, cirugías, mejorar su estado de salud que se ve deteriorado por ciertas enfermedades, en otros muchos casos para salvar sus vidas”, ratificaron los organizadores de la colecta.Requisitos para la donaciónDesde el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura se recuerda a los interesados que los requisitos para ser donantes son: sentirse bien de salud, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg.Antes de hacer la donación se pueden ingerir (desayunar o almorzar) alimentos tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas y alimentos como queso, leche, sándwich y NO ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes.