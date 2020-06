González: “Nuestra realidad no es comparable a la de lugares donde hay circulación viral”

En el parte de prensa n° 81 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el funcionario se diferenció de los anticuarentena: “Nosotros trabajamos a favor de la vida, protegiendo la vida humana”.El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González, aseguró que es la pandemia del coronavirus, no la cuarentena, la que generó caídas en el PBI (Producto Bruto Interno) de grandes economías del mundo, en el primer trimestre de 2020.En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno refirió sobre el movimiento que se hace llamar anticuarentena y al respecto, señaló: “Tenemos visiones del mundo distintas con muchas de las personas que firmaron esa carta, también tenemos una visión distinta en cómo encarar la solución de los problemas”.“Nosotros estamos a favor de la vida, en ese sentido hemos de tomar las medidas necesarias que sean conducentes a proteger la vida humana. Me parece relevante que pensemos qué existe detrás de esta cuestión”, subrayó el funcionario.Recordó que este martes, el ministro de Economía de Formosa, Jorge Oscar Ibañez presentó en diapositivas un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en donde el organismo defiende fuertemente las restricciones a la movilidad y la actividad, como forma de proteger la economía en el mediano y largo plazo. “El problema es la pandemia no la cuarentena, es el virus”, recalcó González.“Este virus tiene un impacto mundial, está configurando un nuevo orden mundial y trabajamos para que ese nuevo orden sea mucho más justo del que tenemos hoy. Hay una frase del Papa que es muy poderosa, habla de que hay un virus que es muy grave también y es el del egoísmo. Ese mundo egoísta, materialista, que pone por encima del valor de la vida humana a la economía está demostrando, claramente, que no tiene el mismo resultado de aquellos países que hemos puesto de relevancia el valor de la vida humana”, precisó.En este marco, el funcionario explicó que la realidad local es diferente a la de otros puntos del país. “La situación de Argentina es diversa, tenemos diversas realidades, y nuestra realidad no es comparable a la de otros lugares en el que existe una actividad viral importante; no nos enganchemos en esos discursos totalizantes, porque están hablando de otros intereses”, advirtió el ministro.En otro orden, González aseguró que se protege la salud de los choferes formoseños evitando que se trasladen a otras regiones por trabajo, y señaló: “Nosotros debemos cuidar la salud pública de los formoseños con ahínco. En nuestros ingresos estamos estableciendo mecanismos de trasbordos de mercaderías para evitar la circulación de conductores formoseños fuera de la provincia”.