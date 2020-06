Repudian intento de Félix Díaz de conectar Formosa con accionar de policías chaqueños

Conocida la noticia del violento operativo policial contra una familia qom en el Chaco, Félix Díaz se paseó por los medios nacionales intentando conectar de alguna forma a Formosa con ese accionar policial, trayendo a la memoria de los periodistas el enfrenamiento entre aborígenes y la policía ocurrido en esta provincia en noviembre de 2010.Al respecto, el referente qom Catalino Sosa sostuvo que “Félix Díaz desde un cómodo departamento en Puerto Madero, donde está instalado desde el gobierno del expresidente Mauricio Macri, intenta desprestigiar no sólo al gobierno provincial, sino al pueblo de Formosa y a sus comunidades indígenas”.Catalino Sosa repudió el accionar del grupo de policías que actuó en el Chaco al señalar que “han violado el hogar de estos hermanos y hecho esas barbaridades” y consideró a la actitud asumida por Félix Díaz “de oportunismo” y aseguró que el exdirigente “siempre buscó un rédito político. Es lamentable su forma de proceder, repudiable, al argumentar algo que sucedió en el Chaco y compararlo con Formosa”.Del exfuncionario macrista dijo que “siempre se caracterizó por ser un mentiroso serial e intentar desprestigiar a Formosa y sus pueblos indígenas. De mi parte, como referente de las comunidades indígenas de Formosa, también repudio la manipulación de Díaz con hechos ocurridos en el Chaco al compararlos con nuestra provincia”.Insistió en señalar que “es fácil sentarse desde su departamento de Puerto Madero y opinar sobre las comunidades del interior del país, él lo hace desde una comodidad en Buenos Aires y no viendo algo que es de público conocimiento para los formoseños: tener un Estado presente, de hermanos indígenas estando al frente, en la primera línea de batalla del coronavirus; agentes sanitarios trabajando en el territorio, día a día, acompañando al pueblo, transmitiendo los cuidados de esta enfermedad en nuestro propio idioma”.Se quejó, además, de los medios nacionales que “sólo tienen su número de teléfono (el de Félix Díaz)” para consultarlo y además consideró que lo “couchean” para salir al aire y criticar a Formosa de esa forma.“Aquel enfrentamiento – en La Primavera en noviembre de 2010- fue algo totalmente distinto a este procedimiento policial que él sale a repudiar. Él es una persona que odia a Formosa, a los formoseños, al llevar estas mentiras a nivel nacional, buscando oportunidades para criticar a nuestra provincia en este tiempo”, denunció el dirigente qom.Por último, Catalino Sosa aseguró: “Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Félix Díaz se instaló en un departamento en la zona más cara de Buenos Aires. No vino más a Formosa, no hizo nada por los pueblos indígenas, y eso lo sabemos todos”.