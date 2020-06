González: “Acá prevalecerán los intereses del conjunto por sobre los intereses individuales”

En el parte de prensa n° 94 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge González, pidió a las personas alojadas en el Juan Pablo II y a sus familiares “tener paciencia y empatía con la situación de todos” y advirtió que “no vamos a cejar en el esfuerzo que venimos realizando como pueblo y gobierno”.Tales afirmaciones hicieron referencia a los momentos de tensión vividos en uno de los centros de alojamiento preventivos que dispuso el Gobierno de Formosa.“Es un fenómeno muy pequeñito que ha tomado mucho volumen a partir de la campaña que han realizado algunos de los familiares de estas personas”, enfatizó Jorge González.En este sentido, manifestó: “Hemos visto que han publicado una carta abierta y está bien que lo expresen, que lo manifiesten, pero todos tenemos que tomar conciencia que por encima del interés individual prevalece el interés de todos y más en esta situación de pandemia”.El titular de la cartera de Gobierno aclaró que esta situación “no es el centro, son seis personas que están bien claras porque han tenido esta situación y, fundamentalmente, las familias de estas seis personas. Nosotros nos tenemos que poner por encima de esta situación, comprendemos la preocupación que pueden tener pero acá prevalecerán los intereses del conjunto por sobre los intereses individuales”.Asimismo, el funcionario explicó que el aumento del personal policial en el establecimiento se debe a la amenaza por parte de una de las personas involucradas a “prender fuego colchones para salir del centro de alojamiento preventivo”, y subrayó que “eso no podemos permitirlo, porque tenemos que cuidar la salud pública de todos”.“Mas allá de los nombres que puedan circular, más allá de los distintos lugares que puedan ocupar, acá lo importante es defender la salud pública de todos los formoseños y, en ese sentido, tenemos la suficiente claridad y definición de que vamos a cumplir a rajatabla los protocolos sanitarios que nos hemos fijado”, remarcó el ministro de Gobierno.En este contexto, subrayó: “Traslademos este escenario que tenemos a que hubieran realizado la cuarentena en sus casas. Porque todos y todas dicen que lo van a cumplir a rajatabla y sabemos que la mayoría de las veces esto puede ser cierto, pero algunas veces nosotros mismos tenemos alguna debilidad y no cumplimos. Entonces, eso entraña un peligro, imaginemos esta situación en la comunidad ¿cuántos casos hoy hubieran significado?”.El ministro aseguró que desde el Gobierno se entienden las situaciones individuales y familiares de cada caso, pero advirtió: “No vamos a cejar en el esfuerzo que venimos realizando como pueblo y gobierno para que nuestra comunidad formoseña, los 640 mil formoseños, no tengamos circulación viral en nuestro territorio”.Para finalizar, transmitió a la población que una vez realizados y culminados los exámenes médicos pertinentes, cuando exista “la garantía” de que estos jóvenes, adultos y niños hospedados en los centros de alojamiento no contagien, “no van a tener ningún problema; un poco de paciencia, un poco de empatía con la situación de todos, los comprendemos, compréndannos también a nosotros”.