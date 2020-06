El personal de salud en Formosa cuenta con el equipo correspondiente para trabajar

Lo aseguró Romero Bruno, en la conferencia N° 99 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19El Director de Epidemiología y del Hospital Central, Dr. Mario Romero Bruno, advirtió que existe “cierta estigmatización hacia el personal de salud por estar en contacto con pacientes positivos”, en este sentido, garantizó a la comunidad que cada trabajador y trabajadora cuenta con los elementos de seguridad correspondientes.“El mismo personal necesita garantías de poder trabajar con toda la seguridad. Cuando hablamos de seguridad es al cien por cien, que cada trabajador tenga todos los elementos de seguridad, que cada sector tenga también una protección especial -las áreas críticas tienen otro equipamiento aún más seguro- tenemos que brindar esa absoluta seguridad, no podría haber un personal de salud que no tenga los elementos de seguridad”, aseguró el especialista.En este sentido, Romero Bruno valoró el tiempo que tuvo la provincia para fortalecer al sistema de salud e informó que el personal es capacitado y evaluado constantemente, “Tuvimos el tiempo para prepararnos, preparar los elementos y al personal de salud; además, existen personas encargadas de la bioseguridad en los establecimientos y que realizan las capacitaciones que van del 1 al 10. Se evalúa por ejemplo, cómo se saca el equipo utilizado, y la calificación del personal de salud debe ser 10 (diez)”.“El personal de salud en Formosa, tiene los elementos, está capacitado, son evaluados y calificados hasta alcanzar la nota sobresaliente. Cuentan con el equipo, la indumentaria en su mayoría provista por FONTEX y demás equipamientos que se han obtenido con tiempo y otros que se siguen recibiendo desde Nación. La cantidad y calidad de equipos, está garantizado”, culminó Romero Bruno.Por su parte, el Jefe de Infectología del Hospital de Alta Compledidad, Dr. Julián Bibolini, aseguró que los 41 pacientes positivos a coronavirus, se encuentran clínicamente estables.“Las 41 personas que se encuentran internadas en el Hospital Pandémico (que funciona en el Hospital Interdistrital Evita), hay cinco de ellas con síntomas leves, dolor de garganta, de cabeza, tos seca o congestión nasal, pero que no salen más allá de esos síntomas, están clínicamente estables con respecto a los días previos, sobre la persona con síntomas moderados -clasificado como cuadro clínico moderado- la buena noticia es que no hubo un empeoramiento de su cuadro”, relató Bibolini.Para finalizar, informó que el paciente de 8 meses fue evaluado por una pediatra infectóloga e informó que el niño “está en buenas condiciones y amamantando”.