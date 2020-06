IAS presentó segunda denuncia penal y medida cautelar contra el juego ilegal online

Otros delitos





Materia no delegada





En el marco de la Emergencia Sanitaria a raiz de la Pandemia mundial COVID-19 el Instituto de Asistencia Social, en representación del Gobierno de la Provincia de Formosa, ha prestado especial atención adoptar las medidas de prevención y fiscalización del delito del juego ilegal on - line, más aun teniendo en cuenta que las actividades de juego en salas están suspendidos debido a que en la actualidad permanecen cerrados todas las Salas de Juego y Casinos habilitados en la Provincia.Debido a la situación descripta el problema del juego clandestino en el país adquirió una nueva modalidad desplazándose hacia las redes sociales.En Formosa se detectó esta situación en una conocida red social, por lo cual, esta semana el IAS radicó la segunda denuncia ante la Fiscalía Penal en Turno contra los organizadores de un casino on line ilegal y la red social Instagram – propiedad de la red social Facebook–.Sin perjuicio del tiempo que puede llevar la investigación, se promovió conjuntamente una medida cautelar urgente contra Facebook Argentina S.R.L. y la red social Instagram, a los fines de que cesen en su actitud de prestar la utilización de sus plataformas, otorgándosele así, la masividad que con ellas adquieren estas páginas o aplicaciones no autorizadas.Resulta necesario destacar que la explotación u organización de juego de azar ilegal, desde el año 2016 ha dejado de ser una contravención en la Argentina para convertirse en un delito del Código Penal.“El hecho calamitoso y oportunista de comercializar u organizar cualquier tipo de juego de azar de forma ilegal, no solamente genera un perjuicio economico en el patrimonio Estatal, fondos que no podrán ser destinados a su vez a la comunidad en servicios y obras; sino que además, al no encontrarse regulados por la autoridad regulatoria del juego en la provincia, que es el I.A.S., se desvirtúan todos los caracteres que posee el juego seguro como ser: la protección del jugador, debido a que existen grupos vulnerables como lo son las personas menores de edad y las personas que puedan tener una conducta inmoderada con los juegos de azar” explicó el titular del IAS, Edgar Pérez.Sumado a ello, este tipo de actividades ilegales afectan y atentan directamente contra la fuente laboral y los puestos de trabajo de los empleados de los Casinos y Salas de Juegos privados autorizados, que deben de soportar con el pago de sueldos, servicios e impuestos, constituyéndose para los mismos una competencia desleal y marginal.Es dable destacar que este tipo de organizaciones ilícitas generalmente no solo se dedican la comercialización u organización de juegos de azar ilegales, sino que, al operar en la clandestinidad, cometen de otro tipo de delitos, como “podría ser el lavado de activos y financiamiento del terrorismo vulnerando todo tipo de mecanismo de control y seguimiento que en materia de prevención, dando lugar también a la proliferación de otro tipo de delitos” subrayó.Explicó que en el protocolo de trabajo conjunto con la Justicia Provincial y la Policía de nuestra provincia el IAS sustanció ante la Procuraduría General una primera denuncia por una situación similar a la actualmente denunciada, donde una persona promovía y promocionaba ilegalmente un sitio de juego por internet. Con la información y documentación detallada aportada en la denuncia se ha iniciado una investigación.“Siendo la actividad de juegos materia no delegada por las Provincias al Gobierno Federal, el Instituto de Asistencia Social en representación del Gobierno de la Provincia de Formosa, detenta la exclusividad en la explotación, comercialización, reglamentación, distribución, concesión y/o autorización total o parcial de cualquier tipo o forma de juego de azar existente o a crearse en el futuro de conformidad a lo establecido por Ley Provincial N°1348/00” insistió Pérez.Agregó que al día de la fecha, el I.A.S., no se encuentra explotando ni por si, ni por Convenios con otras Loterías Provinciales, ni por terceros ningún tipo de plataformas de juegos de azar on line, ante lo cual, cualquier página y/o aplicación que se encuentre ofreciendo o comercializando en la Provincia de Formosa resulta no autorizada, y por ello ilegal.Resulta necesario destacar que el juego ilegal desde la promulgación de la Ley Nacional N° 27.346 ha dejado de ser una contravención para convertirse en un delito del Código Penal, reprimido con una pena de prisión de tres (3) a seis (6) años. El delito consiste en “explotar, administrar, operar o de cualquier otra manera organizare, por si o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.”El IAS se encuentra en la búsqueda permanente de este tipo de sitios web o lugares físicos que se encuentren explotando juego ilegal a los fines de hacer cesar dichas conductas, en la actualidad se encuentran en plena elaboración otras denuncias penales por similar modus operandi.