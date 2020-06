El lunes 8, comienza el pago del refuerzo del IFE en Formosa

El titular de la ANSeS en Formosa informó que el cronograma de pago de los $10.000 comenzará con los beneficiarios de la AUH, de acuerdo a la terminación del DNI, finalizando el 22 de junio. Posteriormente, será el turno de los bancarizados.El titular de la ANSeS en Formosa, Ricardo Oviedo, precisó que el refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno Nacional comenzará el próximo 8 de junio. Ese día, el cronograma de pagos se iniciará con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Familiar por Prenatal. A través de la terminación del DNI, será un número por día.“Este segundo pago del IFE se aplica de manera automática para todos aquellos beneficiarios del primer pago de los $10.000, que en la provincia fueron un total de 152.912 personas, por lo cual no tienen que realizar ningún trámite”, afirmó el jefe de la UDAI Formosa de ANSeS.No obstante, el funcionario nacional advirtió que es probable que se incremente la cifra de beneficiarios, “porque a aquellas personas que se les había denegado la solicitud en la primera instancia, tuvieron la posibilidad de hacer la actualización de datos, y esa información todavía se está procesando”, marcando que en esos casos se aguardan novedades.Asimismo, Ricardo Oviedo preciso que el cronograma de pagos del refuerzo del IFE se iniciará el próximo lunes 8 de junio, con aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, “de manera simultánea van a percibir la AUH y el pago de los $10.000, a partir de la terminación del DNI, un número por día”.El jefe de la UDAI de ANSeS en Formosa, Ricardo OviedoPormenorizó que el lunes 8, se inicia el pago con los documentos terminados en 0, y así sucesivamente hasta finalizar el cronograma el 22 de junio. Además, hizo notar Oviedo, que los beneficiarios de la AUH tendrán un aumento del 6,12 % este mes.El 23 de junio continuará el cronograma del IFE con las personas cuyo medio de pago es por transferencia bancaria, a través de la CBU. La modalidad será la misma, por terminación de documento, un número por día.“Posteriormente se dará a conocer el cronograma de pago para todos aquellos beneficiarios que no están bancarizados, que optaron por las distintas opciones, sea Red Link, Banelco, Banco Formosa, entre otras”, sostuvo.En este punto, puntualizó el funcionario que desde el Gobierno Provincial “se está gestionando para llevar adelante nuevamente el operativo de pago a través del Banco de Formosa, en las localidades del interior provincial que no cuentan con una sucursal bancaria a través del Banco Móvil”.“Ese operativo realizado por la Provincia, el Banco de Formosa, con la colaboración de la Policía de la provincia y los municipios del interior, permitió que muchísimos formoseños pudieran cobrar el IFE en la localidad en la que encuentran”, resaltó Oviedo.Por último, opinó que el anuncio nacional del pago del refuerzo del Ingreso de Emergencia Familiar en el mes de junio “significó una noticia muy importante porque trae alivio para muchísimos formoseños en este contexto de crisis económica que atravesamos, por la pandemia de coronavirus”.