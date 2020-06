Ni Una Menos: “Fue un trabajo de hormiga de todo un movimiento contra la violencia machista”

Se cumplieron cinco años de la multitudinaria marcha Ni Una Menos, la primera manifestación en contra de la violencia machista que desbordó la plaza de los dos Congresos en la Capital Federal, con réplicas de punta a punta del país.En ese sentido, la secretaria de la Mujer de Formosa, la licenciada Angélica García, puso en valor el hecho histórico que representó la marcha, resaltando que “recordamos los cinco años de aquella gesta que realmente fue un trabajo de hormiga de todo un movimiento que reunió voces, reflexiones, sentimientos e ideales que exigían ‘ni una mujer menos’ y ‘vivas nos queremos’”.“Se superaron todas las expectativas que pudieron estar puestas en esa marcha que marcó una página de la historia de nuestro país y visibilizó los femicidios y la violencia machista existente en la sociedad”, remarcó.No obstante, advirtió que “lejos estamos de bajar los índices de violencia y de femicidios”, marcando que “por eso es muy importante visibilizar estas problemáticas”.“Los y las que trabajamos la temática todavía estamos lejos de lograr el objetivo, que es erradicar la violencia”, subrayó la funcionaria, significando que “se trata de una lucha de todos y todas, no de sólo un sector”.Recalcó que “esta lucha que se inició hace cinco años no debe parar. Y nuestro compromiso, desde la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Formosa, es trabajar como lo venimos haciendo, todos los días, las 24 horas, porque se trata de una tarea que no tiene pausas ni interrupciones, en la erradicación de la violencia y en la perspectiva y la mirada del género”.“Durante este tiempo ha habido muchos cambios, por ejemplo la Ley Micaela o la creación en la gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y si seguimos trabajando, insistiendo, concientizando y difundiendo es una gota permanente que va cayendo donde realmente deja un mensaje, que es no a la violencia”, expresó, contundente.A su vez, hizo notar que “durante todo el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por la pandemia del COVID-19 no detuvimos en ningún momento el trabajo de asistencia, acompañamiento y prevención”, acentuando que “todas las vías de contacto con la Secretaría, ya sean teléfonos, mails, redes sociales como Facebook o Instagram o el WhatsApp, han sido muy utilizados por las personas”.Cifras de alertaEn esa línea, la secretaria García puntualizó que “desde el 20 marzo al 31 de mayo hemos asistido a 371 mujeres en Formosa”, lo cual se dio en el siguiente orden: parejas convivientes, exparejas por incumplimientos de las medidas cautelares y parejas que por primera vez vivieron situaciones de violencia.Según pormenorizó, los disparadores fueron la ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo de sustancias y también razones económicas. “El 95% de los casos fueron violencias producidas dentro del hogar y un 5% en el área pública”, detalló sobre la estadística propia del organismo provincial.“En Formosa tuvimos un caso de femicidio que ocurrió en el mes de febrero, que fue de público conocimiento cuando la hija (de la mujer asesinada) denunció que el hecho no estaba caratulado como femicidio, porque el mismo hombre, su pareja, el asesino, la había llevado al hospital y dijo que se había caído de la escalera. Luego se probó que había sido un femicidio”, recordó.CampañaLa psicóloga Constanza Vázquez, del equipo técnico de la Secretaría, informó que desde el organismo se insta a la comunidad a “rever las tareas dentro del hogar, para sensibilizar y cambiar los patrones culturales y poder terminar con los mandatos que se traen de generación en generación con frases como eso es cosa de mujeres, vos lo hacés mejor, etcétera”.Según la licenciada, el objetivo es “crear hogares más igualitarios y aprender a distribuir las tareas de cuidados, limpieza, cocina, entre todos los miembros de la familia”, además trabajar en “desarraigar los discursos a los niños varones de eso es cosa de mujeres, sos rarito, etcétera”.“Como sociedad debemos dejar de dar ese ejemplo a los más chicos y el modelo a seguir debe ser distinto, más justo, debemos cambiar los patrones”, agregó Vázquez.Por otra parte, la profesional puso en relieve que el 3 de junio del 2015 fue una inflexión en la historia argentina en cuanto a las luchas sociales, “hace 5 años, en el año 2015, se movilizaron más de 300 mil personas en el Congreso, fue la primera movilización masiva en el país luego del femicidio de Chiara Páez, de 14 años”.“Lo bueno de todo esto es que se las consignas se van dando bajo distintos lemas y nos hace rever muchas cosas como país y como sociedad, la palabra femicidio entró en el Código Penal del país y se erradicó la frase crimen familiar en los titulares, por ejemplo, luego siguieron la Ley Brisa y la Ley Micaela, son grandes resultados”, culminó.Las de contacto con la Secretaría de la Mujer: líneas 144 (gratuita) y 911 (urgencias); mail: secretariadelamujer@formosa.gov.ar, redes sociales: secretariadelamujer en Instagram, SecMujerFsa en Facebook y los números 3705 042460 y 3704 590763 en WhatsApp.