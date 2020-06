Educación detalló ejes de los cuadernillos didácticos que se entregarán a estudiantes

El Ministerio de Cultura y Educación lanzó la primera colección de Cuadernillos didácticos realizados por docentes formoseños, un recurso más para continuar acompañando las trayectorias de los estudiantes, enseñar y aprender en este escenario atípico a nivel mundial, desafiante y exigente.Profesionales de la educación de todos los niveles y modalidades, con mucha vocación y compromiso, teniendo en cuenta la realidad de nuestra provincia, indagaron, planificaron y participaron en la producción de las diversas propuestas para integrarlas con los espacios curriculares de diversas áreas.Al respecto, el titular de la cartera educativa, Dr. Alberto Zorrilla dijo: “Nuestra aspiración es que estos cuadernillos lleguen a cada alumno de la provincia, se han impreso un poco más de 170.000 ejemplares, ha sido un trabajo hermoso por parte de nuestras direcciones de niveles y modalidades, es un trabajo muy bien organizado, para que podamos llegar a un producto que sea satisfactorio, no solamente en lo visual, en el diseño, sino también en lo conceptual y pedagógico”.Además agregó: “Este es el modelo de pedagogía que queremos implementar cuando volvamos al aula, volver a él no es solamente volver al edificio, establecer distancia y protocolos para que nos cuidemos, sino que tenemos que volver al aula con una pedagogía evolucionada, de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo”.Una permanente revisión de la enseñanza y aprendizaje, hacen que se tomen decisiones sobre la marcha y se incorporen propuestas con una mirada de justicia social e igualdad, la educación evoluciona y aprendemos todos. “Nosotros siempre trabajamos sobre la premisa “Educar es un acto de amor” y al mismo tiempo, por medio de la educación, buscamos la felicidad de nuestras familias y pueblo (…) Estos cuadernillos tienen una mirada hacia el alumno y la familia, expresó el Profesor Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria.La alimentación es el eje de este primer cuadernillo, sus estudiantes podrán profundizar sus competencias, producir y construir desde las distintas áreas, un intercambio social y de expresión personal. “Son propuestas de actividades relacionadas fuertemente con lo local, desde una mirada areal, apuntando al desarrollo de capacidades, con temas relevantes, tanto para el adolescente como para la comunidad toda. Son propuestas integradas que buscan que los estudiantes puedan realizarlas por completo en sus casas, se tratan de saberes donde los padres podemos colaborar, estemos donde estemos y vivamos”, comentó el Lic. Eduardo Aguirre, director de Educación Secundaria.Las actividades están organizadas por ciclos para seguir aprendiendo desde casa, acompañar la tarea de enseñanza y continuar fortaleciendo los vínculos entre estudiantes, docentes y familias. “Con la elaboración de estos cuadernillos vamos a nivelar las desigualdades existentes y podemos proseguir con todo este proceso educativo que nos está habilitando y enseñando una nueva manera de convivir (…) Estos cuadernillos tienen la idiosincrasia propia del ser formoseño, este hombre colaborativo, trabajador, que quiere superarse día a día y dar lo mejor para nuestra provincia”, expresó la Prof. Estela Escobar, Secretaria General de SIDOFOR.Por su parte, el profesor Luis Branchi, Secretario General de ADF sostuvo: “Se destaca el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia, los docentes, la organización, la comunidad, para que el chico que por esta pandemia no puede ir a la escuela, reciba en su casa, los instrumentos para ir desarrollando, aprendiendo, tomando conocimiento y no decir, es un año perdido”. Nos parece muy meritorio y valoramos el esfuerzo de la provincia, de todos los trabajadores de la educación que hacen que esto sea una realidad”.Este gran aporte al Sistema Educativo pudo concretarse gracias al apoyo incondicional del Gobierno de la Provincia, el conocimiento como un derecho fundamental, el desafío de educar en tiempos de cuarentena, organización pedagógica e institucional para garantizar el desarrollo social.“Quiero agradecer a los distintos equipos técnicos y direcciones por haber trabajado arduamente, seleccionar los contenidos y adaptarlos. Felicitarlos por esta hermosa tarea, es un material bueno, práctico, para que los docentes puedan continuar en esta tarea que realizan. La educación sigue en marcha, lo que ha cambiado es el contexto”, subrayó la Lic. Mirta Medina, delegada zonal de Capital.Asimismo, la Profesora Lorenza Sosa Aguilar, argumentó: “Hoy es un día muy especial para nosotros, nos sentimos orgullosas de haber sido las autoras del primer cuadernillo formoseño, nuestro sueño se hace realidad porque en Formosa somos amantes de nuestra tierra, idiosincrasia, cultura, entonces pusimos todo nuestro empeño desde el Nivel Primario y las modalidades para sacar un cuadernillo que refleje en las áreas integradas, nuestras políticas educativas provinciales”.Los ejemplares ya se encuentran disponibles el espacio virtual: educacionvirtual.formosa.gob.ar para que todos los interesados puedan acceder y descargar esta gama de herramientas elaboradas por educadores formoseños. No consume datos.“Qué orgullo, estoy feliz de ver nuestras producciones y que realmente se están ocupando por la trayectoria de nuestros pequeños y como lo dice bien “Formosa Estudia en Casa”. Lo nuestro, lo autóctono, la familia va a quedar encantada de ver esto”, expresó la Prof. Juana Lucía Maidana, directora de la E.P.E.P. N° 374 “Alfonsina Storni”.“Tenemos que vivir en comunidad, aprender a ser solidarios, unidos, aprender a organizarnos, a construir un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades de todos los formoseños y formoseñas. Este es el objetivo y creemos que esto es uno de los instrumentos que nos pueden servir, confiamos en el gran papel que juegan y ejercen nuestros docentes cada día del año, con virus o sin él, lo están demostrando y haciendo muy bien”, concluyó Zorrilla.