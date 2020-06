En Formosa rige el sistema sanitario contemplado desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia

Así lo informó el Ministro de Gobierno, Jorge González, en el parte de prensa n° 83“No hemos vencido ninguna batalla, estamos en pleno combate y tenemos que proteger a nuestras familias. La situación contextual regional nos obliga a ser muy cautos en las medidas que hemos de tomar, nosotros continuamos con nuestro sistema de medidas sanitarias tomadas por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19”, advirtió el titular de la cartera de Gobierno, con respecto a las medidas anunciadas por el ejecutivo nacional en el día de ayer.En este sentido, Jorge González agregó que, “vamos a esperar el dictado del instrumento legal pertinente a los fines de evaluar y analizar qué aspectos del mismo pueden ser aplicados y de qué manera, en la provincia de Formosa”.Sobre una posible apertura en las provincias en donde no hay circulación comunitaria de coronavirus, el funcionario manifestó que, “vamos a ir habilitando las distintas actividades, estamos estudiando todo con mucha atención y estamos avanzando”; a la vez que recalcó que, “la decisión que tomamos los formoseños es la de cuidar la salud de nuestras familias”.En este marco, puso en relieve el compromiso de las distintas organizaciones que solicitan un permiso y al mismo tiempo presentan un protocolo de bioseguridad para realizarlo, “eso es tener una actitud proactiva, solicitar la apertura de la actividad pero además acompañarlo con un protocolo de prevención; eso es muy importante porque implica tomar conciencia de la gravedad de la situación, de advertir la situación a nivel regional que es grave”.Intereses mezquinosPor otra parte, el ministro González se refirió al proyecto de ley que se aprobó la noche del jueves para la modificación de los artículos 145, 146 y 147 del Código de Faltas, y la rendición de cuentas del año 2019, “Me parece sumamente triste que no hayamos logrado los formoseños tener unanimidad”.El funcionario respondió una consulta sobre dichos infundados que calificaron de “sesgo autoritario” el resultado de la sesión especial mixta: “El Código de Faltas viene a dar mayor impulso a esta conciencia ciudadana”.“La legislatura tuvo una sesión extensa, muy seguida por las redes streaming, en la que se adecuó un aspecto del Código de Faltas que está referida a las faltas vinculadas a la salud. Establece un régimen general -que es para cualquier tipo de situación- y en particular, para cuando se vulneran normas sanitarias en el marco de una declaración de emergencia sanitaria, que establece una pena mas grave porque tiene un agravante”, explicó González.Asimismo, advirtió que “se sanciona la conducta penada por la falta con días de arresto redimibles por multa, el valor de la multa es establecido por el Superior Tribunal de Justicia; su aplicación esta en manos del Poder Judicial e intervienen en primera instancia los jueces de paz y como juez de alzada o doble instancia, los jueces de instrucción y correccional”, y recalcó que, “si bien no alcanza a ser un delito es una falta, por lo tanto el juzgamiento de las mismas se da en el marco del Poder Judicial”.El ministro puso en relieve que la Legislatura de Formosa sea ámbito de debate, “el gobernador Gildo Insfrán, envió a la Legislatura provincial la discusión y se discutió en la Legislatura, ámbito en el que tenía que haberse discutido este tipo de normas; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo sacó por DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), no hubo discusión ahí”.“Lo importante se discutió en la Legislatura, dijeron todo lo que querían decir, se expresaron de manera libre; y tal como son las normas y las reglas de nuestra democracia se vota y se decide”, continuó.“En esta coyuntura histórica que estamos viviendo, en este proceso histórico, es muy triste advertir cuando los intereses egoístas de una persona afloran para tratar de no dar una discusión sincera”, marcó González sobre afirmaciones de la oposición, a lo que comentó, “acá las normas son similares entre todas las provincias, hay una construcción argumental en la que exponen lo que tienen dentro las personas que hablan de esta manera. Jamás nos hemos planteado una cuestión persecutoria por un lado ni recaudatorio”, afirmó.“Tuve la oportunidad de escucharlo al diputado Agustín Samaniego que en un momento dado dijo algo sumamente clarificador: desde el cinismo no podemos fundamentar, desde el cinismo no podemos sustentar una posición a una norma de estas características; me pareció que es sumamente claro, nosotros no tenemos ningún interés oculto en esta cuestión” señaló el jefe de la cartera de Gobierno.Sobre el final, Jorge González dijo que en Formosa se necesitan de las “herramientas adecuadas para continuar protegiendo a las familias formoseñas” e insistió sobre la pandemia en que “no olvidemos el mapa de la región, no estamos exentos, estamos trabajando mucho en el cuidado de nuestros límites provinciales”.En este marco, destacó el trabajo de la Policía y de la población: “la verdad es que es muy alta la participación a través del 911 en donde se reciben llamados de quienes advierten situaciones irregulares, esto demuestra el trabajo en conjunto y el compromiso de la comunidad en cuanto al control social y el trabajo de la policía de la provincia cuidando los límites del territorio”, culminó.