Dos nuevos casos confirmados de coronavirus en Formosa

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó este domingo 14 que en las últimas 24 horas se diagnosticaron dos nuevos casos positivos de Coronavirus en Formosa.Se tratan de una mujer asintomática alojada en el Centro Juan Pablo II y de un hombre de 42 años, también asintomático, alojado en la Escuela de Cadetes. Esta última persona es el marido de la profesional de la salud que fuera el primer caso diagnosticado en la provincia. Esta persona había dado negativo en el hisopado de ingreso, y luego dio positivo en el segundo hisopado realizado a las 72 horas.Así lo expuso el ministro el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, al brindar el parte informativo número 93 sobre el estado de situación del coronavirus en el territorio provincial.Participaron también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Atento a ello, en la Provincia de Formosa se han diagnosticado hasta la fecha 36 casos positivos a coronavirus: 2 mujeres y 34 hombres. La totalidad de estas personas se encuentran internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona en el nuevo Hospital Interdistrital Evita.En relación al Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, el Consejo informó que la totalidad de las muestras han sido procesadas. De las 178 personas allí alojadas, las personas afectadas que fueron reportadas en los últimos días totalizan 33.“Todas ellas pertenecen a uno solo de los tres circuitos de alojamiento diagramados en dicho Centro para evitar el contacto entre sí. Asimismo, los resultados de todas las muestras tomadas al personal de salud, de seguridad, auxiliares y de apoyo, dieron en su totalidad resultados negativos a coronavirus. Esto significa que se cumplieron rigurosamente los protocolos para la atención de los centros, la separación por circuitos y la responsable utilización de los elementos de protección personal por parte de quienes trabajan en los distintos servicios de atención de los centros de alojamiento preventivo” se explicó.En otro orden, con relación a las 145 personas alojadas en el Centro Juan Pablo II que dieron resultado negativo a coronavirus, continuarán cumpliendo la medida sanitaria del aislamiento en los próximos días, realizándose nuevos hisopados para garantizar que al momento de su egreso no signifiquen riesgo alguno para sus seres queridos y ni para la población en general.“Los datos objetivos demuestran que la realización del hisopado al ingreso a la provincia no garantizan con total seguridad que las personas no sean portadoras del virus, toda vez que existe un período de ventana de aproximadamente 3 días durante el cual una persona portadora puede dar resultado negativo. Tal es el caso del hombre reportado como positivo en el punto 1 de este informe, que había dado resultado negativo a su ingreso a la provincia” consideraron y agregaron que “Esto ratifica, a su vez, el acierto de la medida sanitaria tomada por este Consejo en la implementación de las cuarentenas obligatorias por 14 días en los Centros de Alojamiento Preventivo, lo cual ha permitido detectar, contener y bloquear al virus evitando su propagación en la comunidad formoseña”.Señaló el Consejo que “A los test habituales de búsqueda activa de casos, se suman los análisis que realizamos en el marco de la estrategia de control y bloqueo, totalizando a la fecha 1.400 test realizados, con una positividad de 2,57%”.En las últimas 24 horas se incorporaron a tres casos sospechosos para estudio. Se tratan de una mujer de 76 años, proveniente del Paraguay, con fiebre y dolor de garganta aislada en el Hospital Distrital Nº 8; un hombre de 57 años con antecedente de viaje fuera de la provincia, que presenta dolor abdominal, aislado en el mismo hospital; y una niña de 1 año proveniente de Buenos Aires, con tos, fiebre y dolor de garganta, internada en el Hospital de la Madre y el Niño. A todos se les tomaron las muestras respectivas y se esperan resultados.Fueron controladas 15.181 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 359 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 8.550 vehículos y se secuestraron 64 de ellos y 1 embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 7 automóviles y 46 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 194 personas por no usar el barbijo en la vía pública.“Comprovincianos, no olvidemos que estamos ante la amenaza de un virus que afecta al mundo. Además de ser invisible, puede presentarse de maneras muy difíciles de ser detectado. Sin embargo, nuestra estrategia de vigilancia intensificada y las medidas sanitarias dispuestas nos han permitido detectarlo en sus formas asintomáticas, lo cual nos ha posibilitado implementar rápidamente acciones de bloqueo, contención y control que han resultado eficaces, evitando la propagación del virus a la población. Esto nos permite que hoy, domingo, podamos seguir disfrutando de un encuentro familiar, así como de todas las excepciones al aislamiento y actividades habilitadas que hemos dispuesto hasta el momento. El mejor cuidado que podemos tener es respetar todas las medidas de protección personal y los protocolos vigentes para cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos, y con ello, a toda la comunidad. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie” cierra el comunicado.