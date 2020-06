COVID-19 en Formosa: “Nuestro sistema de salud demuestra que se encuentra a la altura de la hora”

“El uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos son medidas de protección personal insustituibles”, remarcanEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó este viernes 12 que se registraron 24 nuevos positivos de coronavirus, totalizando así 26 casos en Formosa. Ante ello, se enfatizó que “nuestro sistema de salud está demostrando que se encuentra a la altura de la hora, respondiendo conforme lo planificado ante el desafío que nos plantea la pandemia”.Así lo expuso el ministro el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, al brindar el parte informativo número 91 sobre el estado de situación del coronavirus en el territorio provincial.Participaron también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Se informó que en el marco de la búsqueda activa de casos este jueves se realizó hisopados a seis personas que llegaron a la provincia el miércoles 10 de junio, en un vuelo sanitario proveniente de Buenos Aires que transportaba a dos niños formoseños pacientes del Hospital Garrahan, de dos meses y de cinco meses, acompañados ellos por sus familiares.Una de esas personas adultas, asintomática, de 40 años, padre de uno de los pacientes, arrojó resultado positivo a coronavirus.Ante esta situación, se implementó rápidamente el protocolo de bloqueo y control, aislándose al paciente en el Hospital Central. El mismo continúa estable, sin presentar síntomas a la fecha.Además, se confirmó que las dos pacientes reportadas este jueves con resultados pendientes, una mujer de 18 años embarazada, internada en el Hospital de la Madre y el Niño y otra de 25 años internada en el Hospital de Ingeniero Juárez, dieron resultado negativo a coronavirus.A su vez, avanzando en los estudios epidemiológicos a partir del caso positivo reportado en el Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II, se comunicó que la totalidad de las personas allí alojadas, como también el personal de seguridad, de salud y auxiliares, no presentan hasta la fecha síntomas compatibles con COVID-19.De ellas, hasta el momento, el Laboratorio de Biología Molecular informó pasada la medianoche, 23 resultados positivos.Corresponden a personas que continúan asintomáticas a la fecha y que fueron derivadas al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, el cual funciona en el Hospital Interdistrital Evita, para control general y estudios de laboratorio.“En la medida que se reporten nuevos casos positivos, se procederá de la misma manera”, se certificó desde el Consejo, remarcando que “a los test habituales de búsqueda activa de casos, se suman los análisis en el marco de la estrategia de control y bloqueo, totalizando a la fecha 1149 test realizados, con una positividad 2,25%”.En ese sentido, se hizo notar que desde el inicio de los partes informativos del Consejo se resaltó “la importancia fundamental que tiene brindar información clara, oportuna y veraz, basada en la evidencia científica, a fin de dar certidumbre y guiar el trabajo conjunto, de pueblo y Gobierno, ante el desafío que nos presenta la pandemia.“Hemos estado siempre a la altura de este compromiso mutuo –se subrayó-. En estos momentos debemos reforzarlo con mucha seriedad y responsabilidad ciudadana”, advirtiendo que “fuimos testigos todos de la difusión de informaciones falsas que tuvieron como único fin generar temor y desinformación en los formoseños en un momento sensible”.Ante ello se instó a que “seamos responsables en cuidar la salud de todos y no partícipes de estos actos ruines que buscan amedrentar y confundir a la población”.“Comprovincianos, entendemos la preocupación por la situación actual”, se afirmó desde el Consejo, subrayando que “nuestro sistema de salud está demostrando que se encuentra a la altura de la hora, respondiendo conforme lo planificado ante el desafío que nos plantea una pandemia como lo es el COVID-19”.En esa línea se recalcó que “ello no quita que el principal cuidado sanitario que podemos tener cada uno de nosotros depende de nuestra propia conducta. El uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos son medidas de protección personal insustituibles, que nos permiten cuidar de nuestra propia salud, así como de las personas que nos rodean y de nuestros seres queridos”.Fueron controladas 19.573 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 505 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 10.794 vehículos y se secuestraron 54 de ellos y dos embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron siete automóviles y 43 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 130 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 10 comercios de diferentes rubros, labrándose 10 actas de infracción, con decomiso de 464 mercaderías no aptas para el consumo y clausurándose preventivamente a un comercio.En los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 31 comercios, labrándose 26 actas de infracción, con decomiso de 103 litros de bebidas y 83 kilos de alimento no apto para el consumo, y clausura de 11 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.