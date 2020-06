En las últimas 24 horas se incorporaron a tres casos sospechosos para estudio. Se tratan de una mujer de 76 años, proveniente del Paraguay, con fiebre y dolor de garganta aislada en el Hospital Distrital Nº 8; un hombre de 57 años con antecedente de viaje fuera de la provincia, que presenta dolor abdominal, aislado en el mismo hospital; y una niña de 1 año proveniente de Buenos Aires, con tos, fiebre y dolor de garganta, internada en el Hospital de la Madre y el Niño. A todos se les tomaron las muestras respectivas y se esperan resultados.ControlesFueron controladas 15.181 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 359 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 8.550 vehículos y se secuestraron 64 de ellos y 1 embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 7 automóviles y 46 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 194 personas por no usar el barbijo en la vía pública.“Comprovincianos, no olvidemos que estamos ante la amenaza de un virus que afecta al mundo. Además de ser invisible, puede presentarse de maneras muy difíciles de ser detectado. Sin embargo, nuestra estrategia de vigilancia intensificada y las medidas sanitarias dispuestas nos han permitido detectarlo en sus formas asintomáticas, lo cual nos ha posibilitado implementar rápidamente acciones de bloqueo, contención y control que han resultado eficaces, evitando la propagación del virus a la población"."Esto nos permite que hoy, domingo, podamos seguir disfrutando de un encuentro familiar, así como de todas las excepciones al aislamiento y actividades habilitadas que hemos dispuesto hasta el momento. El mejor cuidado que podemos tener es respetar todas las medidas de protección personal y los protocolos vigentes para cuidar nuestra salud, la de nuestros seres queridos, y con ello, a toda la comunidad. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie” cierra el comunicado.