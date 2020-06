Se amplió en más de 11 mil el universo de beneficiarios del IFE en Formosa

Más de 15 mil formoseños que no cobraron el IFE 1, lo harán ahora junto al IFE 2 y serán bancarizados a través del Banco Formosa todos aquellos que habían optado por otras redes para percibir el beneficio





El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, anunció la ampliación del universo de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia de 152.912 a 164.781 formoseños.

También, confirmó el pago a través de todas las sucursales del Banco Formosa desde el 16 de junio al 15 de julio y la realización de un nuevo operativo de pago en localidades del interior provincial.





El titular de la cartera económica provincial dio a conocer el cronograma de pago de la IFE 2 como así una nueva línea de créditos para MiPymes, en el transcurso de la conferencia de prensa de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.





De acuerdo a la base de datos enviada por ANSES a la Provincia percibirán el IFE 2, 164.781 formoseños, 11.869 personas más que el IFE 1. Asimismo, 15.800 formoseños que no pudieron cobrar la primera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia lo harán ahora junto al IFE 2.

El ministro precisó que todos aquellos beneficiarios que optaron por distintas cadenas de cajeros automáticos pasarán a la base de datos del Banco Formosa, quienes cobrarán de acuerdo a la metodología y el cronograma de pagos que se informará este lunes.





El pago se realizará en las sucursales bancarias y a través del operativo especial de pago en localidades del interior.





La primera cuota del IFE fue percibida a través del Banco Formosa por 42.069 personas. En esta ocasión, serán 92.432 beneficiarios, 50.363 personas más.

El doctor Jorge Ibáñez describió que 31.251 personas cobraron el IFE 1, ahora cobrarán 70.561 personas, 39.310 formoseños y formoseñas más, a partir del 16 de junio y hasta el 15 de julio por DNI y letra del apellido en el horario de 7 a 15.





En cuanto al Operativo Especial de Pago, abarcó con el IFE 1 un universo de 12.387 personas; ahora, serán 21.871 personas, 9.484 personas más, en 31 localidades del interior agrupadas en tres corredores (Oeste, Este y Sur), del 22 de junio al 2 de julio.





Precisó que “de acuerdo con una exigencia de ANSES todos los beneficiarios que perciban el IFE 2 y no tengan cuenta bancaria, firmarán al momento del pago un formulario a fin de que una vez finalizado el pago, cuenten con la Clave Unica Bancaria”.





Créditos MiPymes plus





Por otra parte, el ministro Ibáñez comunicó que hasta el 31 de julio, las empresas podrán solicitar la nueva línea de créditos Pymes Plus, con una tasa subsidiada del 24 por ciento, destinada a más de 140 mil micro y pequeñas empresas que no han tenido acceso a financiamiento, por un monto total de $38.000 millones. La medida busca alcanzar a las MiPymes que históricamente no han podido acceder a créditos bancarios, y a las que es fundamental brindarles apoyo ante la actual emergencia económica y sanitaria.





Los mismos contarán con garantía que brinda el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), que respaldará el 100% del capital solicitado. Además, se aclaró que si la MiPyme está en el listado de potenciales beneficiarias, la entidad bancaria no puede negarle el préstamo solicitado.





De esta forma, los montos máximos que se podrán pedir son de $250.000 para microempresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago del capital e interés.





Entre los requisitos, el ministro enumeró: Tener Certificado MiPyme; no ser beneficiario de la línea de créditos al 24%; no estar en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni estar en juicio con la entidad bancaria como demandada; no encontrarse en concurso preventivo o quiebra; no tener cheques rechazados sin cancelar anteriores al 20 de marzo de 2020.





Las MiPymes que quieran solicitar el crédito deberán confirmar previamente si son potenciales beneficiarios y qué entidad bancaria les corresponde en la web https://pymesplus.produccion.gob.ar/

La consulta se realiza sólo con el CUIT. Se debe entrar al Buscador PyMEs Plus e ingresar el CUIT para saber si se puede acceder a esta línea de créditos.