Bibolini informó el estado de salud de los pacientes positivos de COVID

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la EmergenciaCOVID-19, el médico responsable del área de Infectología del Hospital de Alta Complejidad, Julián Bibolini, brindó un parte informativo acerca del estado de salud de los 47 pacientes que dieron positivo a coronavirus en la provincia.“Hay 47 pacientes en el hospital interdistrital, de los cuales 37 se encuentran asintomáticos, muy estables, sin ningún tipo de complicación, la mayoría son jóvenes así que la están llevando sin mayores riesgos, por lo menos lo que se puede evaluar”, sostuvo.Respecto a los diez sintomáticos, de los cuales nueve son leves con manifestaciones como dolor de cabeza, de garganta, congestión nasal, uno sólo tuvo febrícula, que no alcanzó a ser fiebre y ninguno requirió oxígeno.Por su parte, al paciente considerado aún como caso moderado, “se le está probando cortar el oxígeno”, estaba con una máscara de oxígeno que será quitada “para ver si tolera y llevará bien su evolución”, porque según los parámetros de laboratorio y radiografía “se está viendo una buena evolución”.“Hasta ahora todos están estables, igualmente los bebés, están muy bien, contenidos con sus madres, así que está todo bien por ahora”, aseguró el especialista.Por otro lado, se refirió al origen de los casos diagnosticados en la fecha y dijo que todos “son del grupo inicial donde había más casos positivos”.“Compartieron eventos juntos, por desgracia sin las medidas que tanto se solicitan como el distanciamiento social, uso del barbijo, lavado de manos, hubo un contacto más estrecho de lo sugerido, ése es el principal punto de transmisión entre ellos”, señaló el profesional.Y agregó: “De los 4, 3 tenían síntomas leves. El cuarto cuando llegó al hospital estaba asintomático. Todos están estables, más allá de una congestión nasal o dolor de cabeza no tienen otro síntoma”.En otro orden de cosas y consultado por un periodista, el director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, explicó cuál será el procedimiento para la paciente detectada como primer caso positivo de coronavirus, que cumplirá 14 días de aislamiento con el virus.“Se le repitió un hisopado ayer y dio negativo, así y todo, para poner otorgarle el alta debe haber dos hisopados. Entonces, en el transcurso de las ultimas 48 horas se le realizará el segundo y en ese caso, si da negativo podríamos decir que la persona ya no tiene el virus”, indicó.Y continuó: “Se mantuvo toda la evolución de la enfermedad sin ningún síntoma, así que esa sería la situación de esa persona y así seguirán los otros a medida que transcurra el tiempo”.En esa línea, el día diez u once de detectado el virus, se les realiza el primer hisopado, luego el segundo y cuando se completen los dos exámenes con resultados negativos, el paciente estaría en condiciones de darse el alta.Además, Romero Bruno, expuso la articulación del sistema de salud público y privado a raíz de la situación de crisis que plantearon algunas clínicas y sanatorios.“Está ocurriendo en la economía mundial, nacional y provincial, en los diferentes sectores del funcionamiento habitual de una sociedad. Entonces, esto no escapa a una realidad. Esto ocurre porque se da prioridad en estos momentos a las urgencias, a las situaciones más graves tanto en el sector publico como en el privado”, argumentó.Y siguió: “Disminuyó la cantidad de pacientes que se atienden en el sector privado, no únicamente esto es referido a toda la población que se atiende en ese sector que es aproximadamente un 30% de la población general que tiene una obra social o prepaga”.Dentro de ese porcentaje, se encuentran los beneficiarios del IASEP, la obra social de la provincia y que, según el médico, hace muchos años el sistema de pago de dicho organismo es anticipatorio a cualquier otra cobertura de salud, porque “se presenta la factura y están saliendo los pagos, esa modalidad se sigue sosteniendo y cumpliendo”.