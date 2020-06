Agrupación "19 de Enero" repudió ataques mediáticos a Insfrán

La Agrupación 19 de Enero, rechazó lo que consideran ataques a la figura del primer mandatario provincial, doctor Gildo Insfrán, en la voz del ex diputado Hugo Jara, representando a los miles de militantes que integran ese espacio.“La verdad es que a nuestro gobernador no le hace falta que nosotros ni nadie lo defienda, porque sus acciones de gobierno son la fortaleza infranqueable que, ni los oscuros intereses y sus mercenarios mediáticos, ni los envidiosos políticos pueden traspasar con sus difamaciones y fake news. Pero, como formoseños y peronistas, nos sentimos en el deber moral de alzar nuestra voz contra tanta injuria, repudiándolas en nombre de cada mujer y hombre que integra la Agrupación 19 de Enero”, declaró Jara.Consultado acerca de porqué se produce este tipo de operaciones, refirió: “es que esta pandemia vino a replantear muchas cosas. Entre ellas la cuestión del estatus sanitario provincial con 0 casos de Covid-19, que echa por tierra el relato, la mentira construida por décadas que Formosa no es bien gobernada. Y entran en la histeria a medida que pasan los días y nuestra provincia se yergue victoria, mientras en opulentas ciudad la muerte recorre las calles acechando al pueblo”.Respecto de la post pandemia, Jara anticipó: “Este tipo de operetas van a quedar totalmente desacreditadas porque en Formosa hay una planificación estratégica, que atiende la salud en forma sistémica e integral, en el que cada comprovinciana y comprovinciano está protegido por un estado, desde el amor de un conductor por el pueblo que lo eligió para conducir su destino.Y el final de toda esta situación evidenciará esta realidad, que es la única verdad”, finalizó