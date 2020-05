Vizcaíno contó cómo viven la cuarentena las poblaciones del oeste formoseño

Asimismo, subrayó que pese a la sequía “el agua para el consumo humano está totalmente normal y en eso creo que haber tenido las perforaciones del acuífero ha sido algo muy importante”El diputado provincial Roberto Vizcaíno destacó el trabajo de organización que vienen desarrollando las comunidades aborígenes y criollas del oeste formoseño en la cuarentena dispuesta por la pandemia del COVID-19.“Como todos, las comunidades aborígenes y criollas del oeste provincial se fueron organizando en cuanto a los nuevos hábitos que había que adoptar en esta cuarentena. En este caso en particular, ya que son poblaciones campesinas, tienen costumbres distintas a los habitantes de la ciudad capital”, expuso el legislador provincial del PJ.Enfatizó que “eso percibimos nosotros en el amplio trabajo de organización que se va haciendo, pero muy comprometidos permanecieron en sus hogares durante esta cuarentena, donde las madres tienen mucha influencia porque se ocupan de los niños, de que hagan las tareas, de la organización familiar y del cuidado de la salud”.“Hay una movilidad en ese espacio territorial porque está la pesca, la caza, el hombre de campo que tiene que atender su hacienda, la siembra de pasturas, entre otras acciones, pero como lo hacen en forma personal, no en grupo, son tareas que se pueden llevar a cabo durante el aislamiento”, refirió.Además recalcó que “se completó la campaña de vacunación domiciliaria antigripal a los mayores de 65 años y los chicos y ahora se estaba inmunizando al resto de la población. Hay vacunas en todos los centros de salud”.En otro orden, respecto de la producción, Vizcaíno fue consultado sobre la realización de remates ganaderos, señalando que “estamos conversando y viendo la posibilidad de que se realicen de manera online”.“La semana pasada me reuní con los productores de la asociación de El Quebracho, ya que estaba prevista la realización de un remate de forma virtual. Es un paso más, la gente entiende y se adapta a las nuevas tecnologías”, remarcó el legislador.SequíaAsimismo, advirtió que “estamos viviendo un año muy crítico por la sequía. Tenemos localidades donde el promedio anual de lluvia es de 500-600 milímetros en este momento estamos en 200 milímetros, con lo cual teniendo en cuenta que no estamos en época de lluvias se va a sentir”.Sumó que “el río Pilcomayo está en bajante, al igual que el Bermejo, ya que no es época de lluvias en la alta cuenca ni en nuestra zona”.En ese sentido, destacó que el gobernador Gildo Insfrán “ya ha dado instrucciones para que tengamos en cuenta todo esto, porque no sólo se trata de la provisión de agua, sino también de las pasturas de nuestra hacienda mayor y menor”.No obstante, el diputado Vizcaíno subrayó que “el vital líquido para el consumo humano está totalmente normal y en eso creo que haber tenido las perforaciones del acuífero ha sido algo muy importante”.“Cada vez llegamos a más localidades, ya que estamos por poner en funcionamiento la red de agua en la zona de Vaca Perdida, donde se hizo la reubicación de más de cien familias. Tenemos agua y estamos trabajando para que llegue a los hogares”, concluyó.