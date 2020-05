Más de 800 personas recibieron el IFE en Misión Laishí

José Lezcano, intendente de Misión San Francisco de Laishí, destacó el trabajo en conjunto entre los diferentes organismos que garantizaron el éxito del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la localidad.En este sentido, el jefe comunal aseguró que “fue una alegría inmensa saber que se traerían bancos móviles porque a la gente se le complicaba realizar el viaje hacia Formosa para poder cobrarlo; a través de la decisión del Gobierno de la provincia se puede realizar este tipo de operaciones, fue una alegría para todo el pueblo”.Asimismo, contó que las operaciones llevadas a cabo por el Concejo Deliberante, la policía y el personal sanitario, resultó “un éxito”; además puso en relieve la importancia de que “ese dinero se quede en el pueblo y genere un mayor movimiento económico”.“Para nosotros es muy importante esto porque si viajaban hasta Capital a cobrar, seguramente a la vuelta compran algo de mercaderías u otras cosas y el dinero ya no queda en nuestra en nuestra economía local; ahora le va a dar un beneficio a todos nuestros comerciantes, también”, manifestó Lezcano.El intendente mostró satisfacción sobre el comportamiento de los ciudadanos ya que “tomaron conciencia y se notan los resultados, son los que estábamos esperando, si bien todos estamos un poco nerviosos por el contexto también estamos orgullosos de que somos una de las dos provincias que no tiene ningún caso de coronavirus; éso nos activa y nos motiva para seguir trabajando”.En este punto, agregó que “charlamos con personal de las diferentes instituciones al respecto de afianzar este camino para no tener que volver un paso atrás, respetar y seguir las instrucciones que nos da el Gobierno provincial, el nacional, que nos está llevando por buen camino”.“Quiero felicitar a la gente de mi pueblo por su comportamiento en esta operación, estoy orgulloso de esto, la mayoría con todas las medidas de seguridad, respetando el distanciamiento, el uso de barbijos. Para mí es todo un orgullo y felicitar a cada institución por lograr este resultado”, cerró.SeguridadEl Comisario Gustavo Alvarenga informó que el trabajo realizado en la localidad fue diagramado por el Comando Regional n° 1 “se envío gente para cubrir el servicio de seguridad para el cobro del IFE, y la radio local colaboró informando a los vecinos que iban a recibir este beneficio que se acerquen con sus respectivos barbijos y por lo que vemos acataron a la perfección”.“Se cuenta también con una ambulancia para cualquier eventualidad, hay baños químicos, agua, se dispusieron sillas para las personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas; como también hay personal de seguridad en las filas para cualquier consulta y en las rutas, garantizando la seguridad”, culminó el comisario.