Se modificará el calendario de vacunación contra la poliomielitis y ya no se colocará la Sabin

La medida, que será nacional, fue explicada por el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa. Indicó que es un paso hacia la erradicación de la enfermedad.El responsable del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, licenciado Julio Arroyo, informó que desde el 1 de junio se modificará el calendario de vacunación contra la poliomielitis, las gotitas que corresponden a la vacuna Sabin se dejarán de utilizar definitivamente en el país.En este sentido, indicó que “vamos a tener un nuevo esquema de vacunación contra la poliomelitis a partir del 1 de junio en toda la República Argentina, esto es parte del objetivo a nivel mundial de erradicar y eliminar de la tierra a esta enfermedad que es causada por un virus que tiene tres tipos y se contagia de manera fecal-oral”.Detalló que el virus “ingresa a la persona por los alimentos o agua contaminada, se elimina por la materia fecal y si no nos higienizamos las manos podemos volver a contaminar”.“En 1955, el doctor Jonas Salk, crea la vacuna Salk que lleva su nombre y que previene los tres tipos de virus de la poliomielitis. Mientras en 1955 también, el doctor Albert Sabin, crea la vacuna Sabin, que vino a marcar un antes y un después contra la enfermedad porque es la vacuna que previene o que otorga el efecto rebaño, es decir, que protege a quienes no se vacunan por algún motivo”, puntualizó Arroyo.En este marco, agregó que en la vacuna Sabin “los virus están atontados o dormidos, atenuados; ingresan, se multiplican en el intestino y salen por la materia fecal pero ya no provocan la enfermedad. Entonces, quienes entren en contacto con estos virus es como si se hubieran vacunado”.“Gracias a la vacuna Sabin, en el mundo sólo hay dos países en el que hay transmisión del virus de la poliomielitis, y como los virus están presentes en la vacuna Sabin pueden causar la enfermedad en aquellas personas inmunosuprimidas. Entonces, a nivel nacional se va a dejar de usar la Sabin para usar solamente la Salk”, añadió Arroyo.A partir del 1 de junio, el esquema contra la poliomielitis pasará de tener 5 dosis a 4, lo que está certificado y probado a través de diferentes investigaciones. Los niños y niñas recibirán la vacuna Salk a los 2, 4 y 6 meses de edad y como único refuerzo, con las dosis del ingreso escolar.“Todo esto tiene como objetivo erradicar o eliminar la poliomielitis de la humanidad, por eso se realiza este cambio que será estudiado, evaluado y seguido por tres años para ver si se modifica o se continúa en la misma medida”, culminó.