Los controles de carnicerías terminaron con el secuestro de reses vacuna

Durante controles de carnicería, la Policía y Bromatología decomisaron dos reses de carne vacuna por no cumplir con las disposiciones vigentes de salubridad.La carne estaba a la venta en un comercio el barrio Industrial de la localidad de Villa 213, que además tenía vencida la habilitación para el rubro.En el marco de las políticas públicas en materia de seguridad, la Policía de la provincia continúa con los controles y trabajos preventivos en zona rural sumado a todo esto la verificación de locales comerciales que realizan venta de producto cárnico, haciéndose especial hincapié en las medidas de seguridad, legalidad y las documentaciones que justifiquen la procedencia del producto, lo que permite desalentar los delitos de abigeato y faenas sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley vigente.Alrededor de las 12 horas del martes, efectivos de la Comisaria de la localidad de Villa 213, acompañados por personal de Bromatología de la comuna de esa ciudad, constataron que el propietario de una carnicería ubicada sobre la calle Uber Lagna del barrio Industrial, no contaba con las documentaciones pertinentes de dos reses de carne vacuna, las cuales no fueron faenadas en frigorífico, ni tampoco se dio aviso a la autoridad policiales ni municipal.Además el comerciante no contaba con la habilitación del local, por lo que se procedió al secuestro del producto y en la sede policial se dio inicio a la causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz local.Procedimientos como este, son de vital importancia para evitar la comisión de ilícitos en zona rural, el transporte y comercialización del producto faenado, sin tomar los recaudos necesarios de salubridad bromatológicos, que avalen la condición de la carne.Estos trabajos fortalecen las políticas públicas en materia de seguridad, en consonancia con el Ministerio de Gobierno, que se implementan en todo el territorio provincial, con la finalidad de evitar delitos de abigeato, con especial énfasis en zona rural.