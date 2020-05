Samaniego: “Se desató una nueva embestida mediática contra Formosa”

El vicepresidente primero de la Legislatura provincial y presidente del bloque de diputados justicialistas Agustín Samaniego aseguró este martes que se “desató una nueva embestida mediática contra la provincia de Formosa”, con la colaboración de políticos opositores locales.“Esta verdadera campaña difamatoria se inició apenas semanas después de la llegada de la pandemia del Nuevo Coronavirus a la Argentina, cuando los casos aparecían en la mayoría de las provincias, y Formosa seguía, como hasta hoy, sin casos de COVID19” recordó el legislador.“La primera parte de este operativo fue sembrar un manto de duda acerca de la veracidad de nuestros informes de ausencia de casos. El desatino de tal teoría, la imposibilidad práctica de ocultar casos, aquí y en cualquier parte del mundo, y fundamentalmente el tiempo, derrumbó como castillo de naipes, ese malicioso ataque al trabajo de los formoseños. Como siempre, cipayos que viven en nuestra provincia azuzaban estas versiones, a veces con tanta energía, que daba la impresión de que los apenaba profundamente la ausencia de casos en Formosa” se lamentó.“La visión egocéntrica, obtusa y vanidosa de algunos que viven en la capital del país, que tiene una espiral ascendente de contagiados, no pueden creer que en Formosa, la que vilipendiaron durante años, no tiene casos confirmados. Les duele, a extraños, e inexplicablemente a propios, que sea el Modelo Formoseño, con sus aristas sanitarias, logísticas y de seguridad, con un pueblo con alta conciencia colectiva, la razón por la cual aun estamos en fase de contención, defendiendo con uñas y dientes nuestros estatus sanitario. El esfuerzo, la planificación y el desarrollo integral e integrado de estos años fue puesto a una prueba muy exigente y está respondiendo de la mejor manera” añadió.Y recordó que “Luego fue el infructuoso Martin Hernández, presidente de la UCR Formosa, el que con un sesgo despreciativo a los que cobran el IFE, denunciaba una avalancha de paraguayos que venían a cobrar a la Argentina, y cuando la periodista le preguntaba cifras concretas, titubeaba cual niño oculta sus travesuras infantiles”.Dijo que “Por otro lado, es importante que este tipo de denuncias las viene haciendo hace décadas, olvidando que durante cuatro años fueron gobierno nacional y no hicieron nada al respecto. Tampoco hicieron nada para depurar el padrón del Anses. Su desesperación por salir del ostracismo, al cual lo condenó su propio electorado al no votarlo para su continuidad como diputado nacional, lo obliga nuevamente a caer en la mentira y el cinismo que se esconde detrás de la cara de preocupación que pone cuando las luces de las cámaras lo iluminan” consideró.“Por último fue la profesión del Gobernador de la provincia. A esta altura uno ya piensa que tienen una psicopatía obsesiva contra Formosa y contra Gildo Insfrán, referente indiscutible del retorno del proyecto nacional y popular a nuestro país. El Gobernador es Médico Veterinario de profesión. Aparte de sus innegables cualidades como conductor político, que controla cada detalle de las acciones del Consejo Integral COVID-19, en estas circunstancias su experiencia le otorga un plus. La epidemiologia es una materia clave en esa carrera. Y Formosa no es el único caso. En diversas partes del mundo, Alemania por ejemplo, tiene veterinarios al frente del combate de esta pandemia” recordó Samaniego.“Formosa, pese a quien le pese, seguirá defendiendo un solo interés, el del pueblo. El cuidado de la salud de formoseños es un objetivo innegociable. Seguiremos resistiendo con trabajo, organización y solidaridad los ataques, que sin duda, van a continuar. La oposición política perpetuará su proceder que la aísla, aun mas, de todos los formoseños que mancomunadamente luchamos juntos contra esta epidemia mundial” aseguró.