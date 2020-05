Por la Cuarentena, los remates de terneros se hacen por Internet

Ya se realizó uno en El Colorado, el próximo es este miércoles en Comandante Fontana y el tercero en Las Lomitas, el 21 de mayo. Son una alternativa de comercialización, en tiempos de cuarentena.





El aislamiento social y obligatorio declarado por la Pandemia Mundial de Coronavirus obligó a las firmas consignatarias, a las organizaciones de productores y al Gobierno Provincial a diseñar nuevos esquemas de comercialización de ganado bovino, que permita a los productores continuar con el proceso de descarga de sus campos, en época de déficits hídrico.La experiencia de venta de hacienda a través de Internet fue todo un éxito, según destacó el subsecretario de la Producción Sustentable, Alejandro García al señalar que el primer remate virtual fue organizado por la firma consignataria que remató en la Sociedad Rural de El Colorado, logrando buenos precios.“ Es el período del año en donde se realizan un número importante de remates. El cronograma anual de remates se inició en febrero y continuó en marzo, luego de declarada la cuarentena se dio un parate . Fue entonces que desde las consignatarias, las organizaciones de productores y el Gobierno Provincial se armaron esquemas innovadores de comercialización, la semana pasada se hizo un remate virtual en la Sociedad Rural de El Colorado, se realizó a través de Internet. Habrá otro el miércoles 6 de mayo en Comandante Fontana de 2800 cabezas y uno más de 2 mil cabezas en Las Lomitas el día 21 de mayo” anticipó el funcionario.Explicó el proceso: “Se filman los lotes, no tenemos compradores presentes en el predio, ellos están mirando el remate por la aplicación y los vendedores siguiendo el remate desde sus domicilios. Los martilleros no están en la provincia. Los resultados en El Colorado fueron muy excelentes, y mejores precios que si los productores tendrían que estar vendiendo en forma particular su hacienda”.En el remate de El Colorado, salieron a la venta 1.100 cabezas, participaron ocho pequeños productores, quienes aportaron 89 cabezas a la comercialización.Remarcó el funcionario que de los remates participan también productores paipperos, y destacó que parte de la hacienda comercializada en El Colorado queda en la provincia para ser recreada y terminada“Los remates televisados en la Argentina existen hace mucho, pero esta metodología que es un híbrido entre físicos y televisado, cumpliendo y cuidando las normas sanitarias que nos lleva a cuidar a nuestra población , respetando el aislamiento, la utilización de barbijos y con muy poca gente en los predios feriales, logró buenos resultados” destacó.