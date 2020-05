La provincia de Formosa continúa libre de coronavirus

Se descartaron tres casos sospechosos y Formosa, junto a Catamarca, son los únicos dos distritos del país que no registraron casos positivosDe acuerdo al parte informativo de este martes 5 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Formosa mantiene su status sanitario óptimo, ya que prosigue sin casos positivos ni sospechosos de coronavirus.El Laboratorio de Biología Molecular informó los resultados de los tres casos sospechosos de neumonía reportados este lunes, siendo todos ellos negativos a COVID-19.A su vez, en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención y búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas fueron ingresadas para estudio a 26 personas con antecedentes de viaje provenientes de distintas provincias y del exterior, cuyos resultados fueron negativos a coronavirus.Es así que la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19.El encargado de la lectura del parte informativo fue el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, participando también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el responsable de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, el arquitecto Edgar Pérez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.Existen 662 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 349 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 313 en el interior provincial.Este martes se dará de alta a 164 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2094 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.En la jornada de este lunes ingresaron 356 vehículos al territorio provincial, de los cuales 345 eran camiones de carga. Son un total de 431 personas, 35 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando 31 por Mansilla, cuatro por Puente Lavalle e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 34.196 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 345 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 10.173 vehículos y se secuestraron 77 de ellos; en tanto que a partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patentes, se secuestraron 10 automóviles y 44 motocicletas.En otro orden, atento a las numerosas denuncias recibidas sobre recargos indebidos, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario implementó controles fijos y permanentes en locales de cobro de servicios varios en la ciudad capital.También realizó controles en dos localidades, inspeccionando en total 16 comercios y labrándose 22 actas de infracción, con clausura preventiva por 72 horas de un autoservicio reincidente en la infracción en la ciudad capital.En la localidad de Pirané y en un trabajo conjunto con el Municipio local y la Unidad Regional, se secuestraron y destruyeron más de ocho toneladas de mercaderías vencidas y se intervinieron 2000 pollos no aptos para el consumo de un supermercado, el cual fue clausurado preventivamente por 72 horas dando intervención a la autoridad municipal local, y se extendió la clausura preventiva por 72 horas del supermercado infraccionado la semana anterior.Asimismo, en los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 18 comercios, labrándose 4 actas y clausurándose 10 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación al brote de dengue, se informó que el dato actualizado es de 3510 casos positivos, lo cual significa una reducción del 49,5% de la incidencia de los casos nuevos en relación a lo reportado la semana anterior.“Esto da cuenta de que los trabajos de fumigación, control domiciliario y descacharrizado que desarrollamos están dando resultado, y reiteramos la necesidad de que en cada hogar se eliminen cada tres días los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia del mosquito”, se remarcó.En ese sentido, se comunicó que este miércoles 6 se continuará con la fumigación espacial en la ciudad capital y en localidades del interior; en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se desplegará en el Centro 3 del barrio San Francisco de Laguna Blanca, barrio Centro de Buena Vista, San Luis de Clorinda, Las Violetas y Centro de Las Lomitas, la Nueva Laishí y Eucalipto de Misión Laishí, Centro de Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, 12 de Octubre de Pirané, así como en la ciudad capital en los barrios República Argentina, La Paz, San Francisco, Covifol y Fontana.En el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio capitalino concretado en el barrio Mariano Moreno se retiraron 57 toneladas de chatarras de la vía pública y de 30 viviendas, a la vez que se desmalezaron 24 parterres y espacios públicos.En la jornada de este miércoles este trabajo se hará en los barrios Stella Maris, Los Inmigrantes y Las Orquídeas, mientras que el trabajo conjunto junto con Vialidad Provincial se continuará en el barrio República Argentina.Respecto del cronograma de pago de haberes estatales con recursos propios del Estado provincial, este miércoles 6 percibirá sus sueldos el personal activo de la Administración Pública Provincial con DNI terminados en 6 y 7.“Estos tiempos que vivimos no hacen más que ratificar la importancia de los valores humanos que nos caracterizan como pueblo. El cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias es un reflejo de la solidaridad, de nuestra unidad como pueblo y del amor por la vida propia y del prójimo”, se destacó desde el Consejo, instando a “seguir fortaleciendo los lazos comunitarios y de hermandad que nos unen y nos ayudan a superar esta adversidad”.Finalmente, se exhortó: “No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.