Para Otilia Brítez, la sesión virtual: "Será un hito en la historia de Formosa"

Por medio de la tecnología este jueves la Legislatura provincial volverá a la actividad parlamentaria. La diputada provincial del partido Justicialista se refirió a este tema.La Legislatura provincial volverá a sesionar este jueves, de forma virtual. Para ello, la semana pasada se hicieron distintas pruebas del sistema remoto que utilizarán los legisladores, al respecto la diputada provincial Otilia Brítez, aseguró que "será un hito en la historia de Formosa"."Hemos hecho varias pruebas la semana pasada para que esto salga lo mejor posible para que así la comunidad vea que no por ser políticos no estamos haciendo nada", comenzó diciendo la legisladora del partido Justicialista.Amplió que "el lunes nuevamente se hicieron pruebas, pero en esta ocasión con todos los diputados, inclusive los del interior, la cual fue un éxito", marcando la doctora que “estamos muy reconfortados porque esto va a ser un hito en la historia de Formosa, siendo una de las primeras provincias que comenzará a sesionar de forma virtual".Luego, refirió que ante la situación especial que se vive en el mundo, en el país, y en la provincia por la pandemia del coronavirus, “debemos quedarnos en casa”, cumpliendo con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la etapa de Fase 4.En tal sentido, elogió al gobernador Gildo Insfrán, quien está al frente de la toma de decisiones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, al decir: “El Gobernador es un ejemplo, viene demostrando en esta cuarentena como debemos comportarnos, haciendo las cosas como deben ser para que Formosa hasta la fecha no registre casos de coronavirus, lo cual es un privilegio”.En ese contexto, indicó que se comenzó a trabajar días atrás en la Comisión de Salud, que preside la doctora Margarita Batista, para la realización de un protocolo específico “lo que posibilitó que la Legislatura pueda volver a funcionar”. “Con ella (por Batista), realizamos un trabajo donde se recorrió cada sector del recinto, y se constató que no están dadas las condiciones para recibir a los 30 diputados juntos", explicó Brítez, ya que se debe evitar la aglomeración de las personas en esta coyuntura de emergencia sanitaria.En consecuencia, se solicitó al vicegobernador Eber Solís, quien es el presidente nato de la Cámara de Diputados de la provincia, para avanzar en un sistema remoto. "Rápidamente Solís puso a disposición el área de informatica, la secretaría administrativa, que trabajaron fuertemente, y este lunes se realizó una prueba donde todo salió muy bien", reconoció.Para confirmar que este jueves que únicamente en el recinto estarán presentes: el vicegobernador y presidente nato de la legislatura, Eber Solís; la secretaría administrativa, Patricia Vega y la secretaria legislativa, Griselda Serrano; y los presidentes de los tres bloques. Y el resto de los diputados estarán en sus hogares para sesionar de forma remota.Finalmente, ante opiniones sobre el sistema remoto por parte de la oposición, aclaró Otilia Brítez, que el proceso se hizo “en el marco legal correspondiente, nunca hemos hecho lo contrario, y ahora lo demostramos nuevamente haciendo posible sesionar con la ayuda de la tecnología”.