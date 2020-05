NEOKIT-COVID19 “Es una alegría que sea un desarrollo argentino”

El llamado NEOKIT-COVID-19, fabricado por el laboratorio Cassará, permite obtener los resultados en menos de 1 hora y 15 minutos con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR y ya fue aprobado por la ANMAT. Estará disponible una primera partida de 10 mil kits la próxima semana y se esperan 150 mil dispositivos para dentro de un mes“Es una alegría que sea un desarrollo argentino, de científicos que vienen trabajando hace tiempo, esperamos recibir esto ni bien haya una producción que todavía no se hizo en escala para todas las provincias. Nos permitirá tres cuestiones importantes: la cantidad, segundo el costo que es mucho menor al que tienen otros productos que son importados. Además la rapidez del diagnóstico” opinó el médico infectólogo Mario Romero Bruno, en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19.El profesional fue consultado también por una solicitud recurrente de adultos mayores que deben realizar caminatas diarias por prescripción médica, si bien reconoció que es una recomendación para todas las personas, más aún para aquellas con riesgo cardiovascular, señaló que no están autorizadas por el gobierno nacional ni provincial.“ Esa actividad se puede realizar dentro de la propia casa, apoyarse en una pared y mover las pantorrillas como si estuviera caminando, en intervalos de 15 minutos de mañana y tarde, cumplimos con la actividad aeróbica” explicó.“ Y porque no? En principio porque es una disposición nacional que todavía no están autorizadas estas actividades aunque haya espacio para eso, no hay un control suficiente. Y aunque tampoco tengamos casos (de Coronavirus) en Formosa, y esperamos no tenerlos, si mantenemos el aislamiento domiciliario, distanciamiento social, por ahora no es aconsejable realizarlo en forma masiva” insistió el médico..