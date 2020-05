En El Espinillo fueron unos 900 los beneficiarios del IFE

El intendente de El Espinillo, Carlos Sotelo, informó que aproximadamente 900 familias recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ayuda económica de 10 mil pesos establecida por el Estado nacional.En este sentido, destacó “la infraestructura brindada desde el Gobierno provincial” que permitió que familias de la localidad y colonias aledañas puedan acceder a la suma de dinero, la cual “significa una ayuda importante para nuestra amplia zona rural”, advirtió.Asimismo, el jefe comunal comentó que “en la comisaría se cuenta con conectividad, como sucede en casi todo el territorio provincial y esto facilita que en este marco de aislamiento social preventivo y obligatorio, que la gente no deba trasladarse a otra localidad y que puedan percibir este beneficio, este aporte importante, acá”.Sotelo aseguró que desde el municipio se acompaña el trabajo desarrollado desde la provincia y puso en valor el trabajo de la Policía de Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano, de Educación y a quienes integran el Concejo Deliberante “por el gran trabajo que vienen desarrollando”.En cuanto a las medidas sanitarias, el intendente explicó que en la localidad se lleva adelante un intenso trabajo que refiere a la lucha contra el dengue, “el trabajo es muy importante, no solo en el descacharrizado, la limpieza y fumigación, sino que la concientización que se hacía desde un principio hizo que hoy ante estas medidas de aislamiento social la gente entienda más rápido, desde un primer momento”.“Hemos preparado todas las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, el doctor Gildo Insfrán ha adherido a todas lo establecido desde Nación; pero el trabajo que se realiza es desde hace un tiempo y por eso, justamente, hoy la provincia cuenta con el estatus sanitario que tiene”, agregó Sotelo.Para finalizar, informó que el comedor escolar es otro pilar fundamental en este contexto de pandemia porque garantiza que los niños y niñas tengan un plato de comida diario, “es importantísimo el rol que está jugando la educación en este sentido, porque no solamente se garantiza el acceso al aprendizaje sino también que el aporte nutricional es seguro de lunes a viernes para los chicos de nuestra localidad y las colonias aledañas”, culminó.Laguna NaineckEl viernes 15 el banco móvil del Banco de Formosa se trasladó hasta Laguna Naineck, localidad incluida en el corredor este del cronograma.Allí, los beneficiarios cobraron también en la comisaría como estaba previsto, desde horas tempranas, sin inconvenientes.El intendente Julio Murdoch puso en valor la posibilidad del cobro en cada comunidad, al señalar que “imagínense la operatoria si los beneficiarios hubieran tenido que cobrar a través del Correo Argentino en Laguna Blanca o Riacho He-He, los lugares más cercanos”.Dijo que “Estamos muy contentos, es una gran inyección económica en el contexto complicado” y recomendó a sus compueblanos administrar bien el dinero en la compra de alimentos, por ejemplo, teniendo en cuenta que “vamos a tardar en salir de esta crisis”.