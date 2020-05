La belleza en tiempos de cuarentena

“RETIREN LOS ESPEJOS DE SUS CASAS O EN SU DEFECTO, LOS ESPERAMOS PRONTO”

Dr. Ramiro Sebastián Cima. MN 132.389 Especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Especialista en Cirugía General. Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.



La cirugía plástica y los tratamientos estéticos durante toda la vida estuvieron, están y estarán siempre orientados al bienestar físico y también al bienestar psicológico de las personas. Cuidarnos, tratar los problemas que nos molestan para mejorar nuestra calidad de vida y potenciar nuestra belleza nos hace bien, muy bien. Y más aún, en esta época angustiante de pandemia que el mundo viene atravesando y es debido al cambio que nos genera en nuestro estilo de vida.¿Porque o para quienes cautivamos nuestra belleza? ¿que nos incentiva a ponernos lindos hoy? esta y otras preguntas son las que me realizo a medida que las semanas transcurren en tiempos de Covid.Donde muchos de nuestros hábitos cambiaron por completo; el distanciamiento físico ha hecho que no recordemos cuando fue la última vez que usamos un perfume, donde el maquillaje entre casa no existe, afeitarse o depilarse dejaron de ser una prioridad; y el jogging con remera y zapatillas siguen siendo tendencias en el día a día. Si a todo esto le agregamos la angustia y ansiedad que nos genera la incertidumbre a lo desconocido, la sobrecarga de información mayoritariamente negativa que incorporamos y la acumulación de preocupaciones producto de la situación que venimos atravesando, nos encontramos con un combo idealmente implacable en contra de nuestro bienestar y equilibrio psicofísico; que incluso en la era digital en la que vivimos, puede acelerar la mente a una velocidad aterradora. Y esto está pasando ahora con una intensidad nunca antes vista.Toda esta situación agobiante, podemos verla plasmada en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. Algunas personas los transmiten en dormir mucho, como también otras nos hacemos aliados del insomnio; otras en el comer de más, otras en el comer de menos, y muchos más lo hacen en la falta de atención, en el desgano y en el ¨dejarse estar¨.Y como si todo esto fuera poco, ahí nos esperan ellos, multiplicados como si fuera otro virus, que hoy lo vemos por todas partes de la casa, producto del encierro y de las ya incontables veces que vamos al baño a lavarnos las manos por día. Nuestro peor enemigo sin dudas dentro del hogar hoy, es el espejo. Ese objeto de superficie plana, en la que refleja la luz (nuestra imagen) siguiendo las leyes de la reflexión, que hoy nos está haciendo reflexionar como pocas veces, y nos muestra en forma diestra y siniestra como nos vamos marchitando estéticamente y desmoralizando producto de esta lamentable situación.Todo es tan nuevo que nos obliga a recapacitar para conservar no solo nuestra salud biológica, sino nuestra salud mental, que en rigor es toda una. El distanciamiento social nos lleva a ser solidarios, porque el que se cuida, cuida a los demás. Es decir, no tener una vida social como la habitual supone hacer un bien a uno y un bien a los demás. En este contexto no dar un beso, no dar un abrazo o no tener una charla presencial paradójicamente es una prueba de amor y cuidado.Reinventarnos laboralmente también nos genera una cierta incomodidad, volvemos a dar un salto a lo desconocido, a tener que adaptarnos a los nuevos cambios, como por ejemplo las videoconsultas,El home office y todo lo que demande volver a vernos a nosotros mismos. Un círculo vicioso que en tiempos de cuarentena no nos favorece. La realidad es que esta nueva manera de comunicarnos, nos obliga a poner a prueba nuestros sentidos, interpretar más los gestos y suponer algunos otros, establecer mejor los tiempos y sintetizar nuestras ideas. Acostumbrados no estamos, y claramente nos genera un esfuerzo extra que puede significar también un nuevo cansancio que antes, no teníamos. ¿deberíamos tener menos videollamadas? ¿más breves? ¿es necesario aplicar nuevas dinámicas?, por supuesto podemos partir de la premisa que todos estamos aprendiendo.Pero hay algo más importante en todo esto y es el miedo. El miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. Hace que entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales, como discriminar al personal de salud que nos ayuda o a las personas que están e incluso a los que estuvieron contagiados, desarrollamos una grave ansiedad y perdimos la habilidad para responder inteligentemente a situaciones que nos comprometen.Las consultas en estos días se fueron acrecentando considerablemente en el ámbito estético, los efectos o defectos de la cuarentena ya se hacen notar. Muchos pacientes a la espera, o mejor dicho a la desesperación de que esto pase pronto para continuar con sus tratamientos que no se realizan hace mucho tiempo; otras esperando el momento de fechas previamente programadas y queriendo programar ya fecha para ingresar a quirófano, cuando no sabemos realmente cuánto tiempo más durará esto, en fin…; la belleza es algo que de ningún modo se detendrá, porque está directamente relacionado con nuestra belleza interior, esa belleza que nos alimenta el alma.Nos gusta vernos bien y también eso es parte del sentirnos bien, así que no hay que asustarse si hoy no estamos tratándonos o haciendo un plan como quisiéramos. Hay muchas alternativas que nos esperan cuando pase todo esto; esperamos volver de a poco y pronto, para poder borrar las huellas del estrés, el cansancio, mejorar nuestra calidad de la piel, de nuestras vidas y seguir trabajando en la prevención del proceso natural de nuestro cuerpo que es el envejecimiento.Hace poco en una publicación en redes sociales recomendé algo que genero repercusión y que en estos tiempos de cuarentana puede servir incluso como un humilde consejo: