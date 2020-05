González reiteró que personas con problemas de salud y estudiantes tienen prioridad para ingresar a la provincia

El ministro también se refirió a la protesta nacional; en Formosa, “no tenemos una definición de cuáles fueron las peticiones que se hicieron”En el parte de prensa n° 78 del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad Trabajo, Dr. Jorge González se refirió al orden de prioridades que se tiene en cuenta para brindar los turnos de ingreso a la provincia de Formosa; además, fue consultado sobre la marcha que realizaron diferentes sectores este sábado.El titular de la cartera de Gobierno fue consultado sobre el procedimiento para el ingreso ordenado a la provincia, a lo que recordó que “primero deben inscribirse”, a través de la página web del Estado provincial a los efectos de organizar y administrar el ingreso; los formularios se encuentran en línea en la página www.formosa.gob.ar y es la única vía habilitada para solicitar y conseguir fecha para ingresar a Formosa.En este sentido, agregó que al momento de habilitar los ingresos, “existe un orden de prioridades”, primero se tiene en cuenta a las personas con problemas de salud, luego a estudiantes fuera de la provincia, posteriormente a personas con domicilio dentro de la provincia de Formosa, y finalmente se contempla la situación de quienes son formoseños pero no tienen domicilio en la provincia.Por otra parte, informó que las parroquias y capillas se encuentran abiertas, pero se debe ingresar a las mismas de manera individual, cumpliendo las medidas de bioseguridad, y que no están habilitadas las ceremonias de culto para evitar aglomeraciones de personas.Consultado respecto a la protesta llevada a cabo este sábado en distintos puntos del país, el ministro de Gobierno consideró que “algunas iban en contra del aislamiento y contó con la participación de comerciantes, médicos y activistas políticos que llevaron consignas diversas; en la que los manifestantes rompieron la recomendación del aislamiento social, por un lado; y por otro realizaron una caravana de vehículos tocando bocina”.En este sentido, subrayó: “Uno podría hacer un análisis a partir de conocer en detalle cuál era el pedido concreto, pero fue una marcha organizada a nivel nacional en la que hubo una multiplicidad de intereses que jugaron para armar esta marcha. Lo que se pudo apreciar en la marcha, que fue difundida por algunos medios de comunicación porteños, es que tenía distintas posiciones de distintas personas”.El funcionario diferenció las aristas: “Unos planteaban que tenían la libertad de salir a trabajar y que iban en contra de su libertad individual; otros, consideraban que el 5G (sistema de Internet) y las vacunas son genocidio. Por lo que no se comprendía muy bien cuál era la posición; otros planteaban la discrepancia con respecto a la cuarentena y si uno analiza la situación de cuarentena es muy distinta en los distintos lugares del país”.Para González, los planteos de la marcha fueron “inespecíficos” y “no tenían una entidad concreta, referida a una realidad local que nosotros pudiéramos entender”, por lo que “no tenemos una definición de cuáles fueron las peticiones que hicieron con relación a la provincia de Formosa, contextualizado a la situación que estamos viviendo”.“Lo tengo que interpretar como que conformó parte de algo en el que habían muchos intereses cruzados (…) y, nosotros estamos decididos a defender la salud pública de los formoseños y formoseñas. Es el mandato que hemos recibido del pueblo de Formosa cuando votó en su inmensa mayoría al gobernador Gildo Insfrán, para conducir los destinos de esta provincia”, consignó Jorge González.